Leto volimo zbog sunca, mora i dugih dana, ali koža baš i nije oduševljena visokim temperaturama. Posle nekoliko sati na vrućini lice često izgubi svežinu, šminka počne da se topi, a ten izgleda umorno i beživotno. Dobra vest je da ne morate da imate pun neseser skupih preparata da biste to sprečili.

Dermatolozi i stručnjaci za negu kože kažu da je tajna blistavog tena leti mnogo jednostavnija nego što većina misli. Nekoliko malih navika može da napravi veliku razliku, čak i kada je napolju tropska vrućina.

Sve počinje dobrom hidratacijom

Koliko god koristili kvalitetne kreme, ako organizmu nedostaje tečnost, to će se prvo videti na licu. Zato je važno da tokom dana pijete dovoljno vode, ali i da birate lagane hidratantne kreme koje neće opteretiti kožu.

Tokom leta teške i masne teksture često samo pojačavaju osećaj težine na licu, dok gelovi i lagani fluidi pružaju potrebnu hidrataciju bez masnog sjaja.

Krema sa zaštitnim faktorom je obavezna

Mnogi i dalje kremu sa SPF-om koriste samo kada odu na plažu, a upravo je to jedna od najčešćih grešaka. Sunčevi zraci deluju i dok šetate gradom, sedite u bašti kafića ili vozite automobil.

Redovna zaštita od sunca pomaže da se spreče fleke, prerano starenje kože i pojava sitnih bora, zbog čega lice duže izgleda sveže i negovano.

Manje šminke često izgleda lepše

Na velikim vrućinama teški puder retko izgleda dobro. Mnogo prirodniji efekat postiže se laganim BB ili CC kremama koje ujednačavaju ten, a pritom dopuštaju koži da diše.

Malo korektora, maskara i kremasto rumenilo često su sasvim dovoljni da lice izgleda odmorno, čak i kada ste ceo dan u pokretu.

Osveženje tokom dana pravi veliku razliku

Ako ste dugo napolju, osvežavajući sprej ili termalna voda mogu biti pravo malo spasavanje. Nekoliko raspršivanja dovoljno je da koža ponovo dobije svežinu i prijatan osećaj, bez narušavanja šminke.

Ishrana se vidi na licu

Leti nam mnogo više prijaju lubenica, dinja, breskve, bobičasto voće i sveže povrće, a upravo su to namirnice pune vitamina, antioksidanasa i vode. One pomažu da koža zadrži elastičnost i prirodan sjaj.

San je najbolji kozmetički tretman

Koliko god koristili kvalitetne preparate, neprospavana noć se gotovo uvek vidi na licu. Zato pokušajte da spavate dovoljno i da uveče dobro očistite kožu od šminke, znoja i nečistoća koje se tokom dana nakupljaju.

Na kraju, najlepši letnji ten nije onaj prekriven slojevima pudera, već koža koja je negovana, hidrirana i zaštićena od sunca. Upravo zbog toga nekoliko jednostavnih navika može da učini da vaše lice izgleda sveže, blistavo i odmorno čak i usred najvećih letnjih vrućina.