Bela maskara ponovo privlači pažnju u svetu lepote, iako mnogima na prvi pogled deluje neobično. Ovaj trend, koji je nekada bio rezervisan za modne piste i hrabrije ljubitelje šminke, sada se vraća kao način da se oči istaknu i celom izgledu doda moderan izgled.

Za razliku od klasične crne maskare, bela vizuelno otvara pogled i daje nežniji, futuristički efekat. Može se nositi samostalno uz minimalističku šminku, ali i kao podloga ispod obojene maskare kako bi boja bila intenzivnija.

Iako mnogima deluje previše smelo za svakodnevno šminkanje, upravo njegova neobičnost čini ovaj trend zanimljivim. Bela maskara je još jedan dokaz da se modni i beauty trendovi često vraćaju u novom izdanju.