Kako našminkati spuštene kapke: Uz ovaj trik oči izgledaju krupnije i odmornije

Kada imate spuštene kapke, senka se najčešće skupi na prevoju kapaka. Ali uz ove trikove ćete to sprečiti i još ćete ih vizuelno podići, pa ćete izgledati mlađe, a oči krupnije.

Stavite prajmer

Spušteni kapci nisu zahvalni za šminkanje, zato morate znati nekoliko trikova koji će vam pomoći u tome. Pre nego što krenete sa šminkanjem, nanesite kvalitetan prajmer da se šminka ne nakuplja u naborima kapaka

Koristite svetle senke

Za osnovu koristite svetle mat senke. Nanesite ih na pokretni deo kapka i na područje ispod obrva. Kad imate spuštene kapke, važno je vizuelno podići pregib, a za to koristite tamniju nijansu senke i nanesite je malo iznad stvarnog pregiba jer ćete tako dobiti dubinu i otvoriti pogled. To će vam dati mladolik izgled.

Stavite ajlajner, ali tanku liniju

Koristite tanki ajlajner za definisanje gornje linije trepavica, koji će pomoći u stvaranju iluzije punijih trepavica i otvorenijih očiju. Ako volite izvucite crtu tušem, učinite to dok vam je oko otvoreno, da se crta ne bi preklopila kad otvorite oko.