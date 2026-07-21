Kada roditelji stalno preuzimaju obaveze svoje dece, tinejdžeri mogu propustiti da razviju odgovornost, samostalnost i važne životne navike.

Američki psiholog i stručnjak za odrastanje tinejdžera Carl Pickhardt smatra da roditelji često, iako iz najbolje namere, rade previše stvari umesto svoje dece. Zbog toga je izdvojio nekoliko ponašanja koja bi roditelji trebalo da preispitaju.

1. Stalno pospremanje tinejdžerove sobe

Iako je ponekad teško gledati nered, roditelji ne bi trebalo stalno da sređuju sobu umesto svog deteta. Tinejdžer treba da razume da je njegov lični prostor njegova odgovornost. Soba ne mora uvek biti savršeno uredna, ali je važno da dete nauči da vodi računa o svojim stvarima.

2. Dozvoljavanje da stalno izbegava porodične aktivnosti

Tinejdžeri žele da provode vreme sa prijateljima i to je potpuno normalno. Ipak, ne bi trebalo da zbog toga uvek preskaču porodične ručkove, izlete ili zajedničko vreme. Takve aktivnosti pomažu detetu da razvije osećaj pripadnosti i da razume važnost porodičnih odnosa.

3. Dozvoljavanje da ekrani preuzmu kontrolu nad svakodnevicom

Mobilni telefoni, društvene mreže i video-igre sastavni su deo života savremenih tinejdžera, ali je važno postaviti granice. Ako dete zbog vremena provedenog pred ekranom zapostavlja školu, kućne obaveze ili porodicu, roditelji bi trebalo da razgovaraju sa njim i uvedu jasnija pravila.

4. Obavljanje svih kućnih poslova umesto deteta

Roditeljima je često jednostavnije i brže da sami operu sudove, iznesu smeće ili pospreme kuću. Međutim, tinejdžeri kroz kućne obaveze uče da budu odgovorni i da svaki član porodice treba da doprinese zajedničkom životu.

5. Neučiti dete odgovornom odnosu prema novcu

Džeparac može biti odlična prilika da tinejdžer nauči kako da planira potrošnju i donosi odluke. Umesto da dobije sve što poželi, dete treba da nauči da ponekad sačeka, štedi i bira na šta će potrošiti novac. Na taj način razvija strpljenje, samokontrolu i finansijsku odgovornost.

Stručnjaci ističu da cilj nije biti strog roditelj koji detetu uskraćuje sve, već mu postepeno pomoći da postane samostalna i odgovorna odrasla osoba. Ponekad je najbolji način da pomognete detetu upravo to da mu dozvolite da neke stvari uradi samo.



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