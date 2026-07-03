Često se pojavljuje nakon brijanja ili depilacije voskom, kada su pore i folikuli dlake začepljeni sebumom, mrtvim ćelijama kože ili uraslim dlačicama. Reč je o takozvanoj „koži jagode“, izrazu koji opisuje crvene ili tamne tačkice koje se najčešće pojavljuju na nogama i rukama, zbog čega koža zaista podseća na površinu jagode.

„Tačniji naziv za ovo stanje je keratoza pilaris ili folikularna keratoza“, objašnjava dermatološkinja dr Karolina Busoleti za Vogue.

Reč je o benignom stanju kože koje ipak može biti veoma neprijatno, naročito zato što ponekad izaziva svrab ili nelagodnost zbog izgleda kože, koja postaje hrapava i neravna. „Veoma je česta, nije zarazna i, ako se pravilno i redovno tretira, može potpuno da nestane, ostavljajući kožu glatkom“, dodaje stručnjakinja.

Osnova nege kože jagode je eksfolijacija, koja je ključna za sprečavanje nakupljanja keratina i njegovo uklanjanje, čime se koži pomaže da ponovo postane meka i svilenkasta.

Šta je koža jagode i koji su njeni uzroci?

„Koža jagode je uobičajen naziv za stanje kod kog se keratin nakuplja unutar folikula dlake i stvara male čepove koji začepljuju njegov otvor“, objašnjava dr Busoleti.

Manifestuje se sitnim, tvrdim i hrapavim papulama boje kože ili blago crvenkaste nijanse. Najčešće se pojavljuju na zadnjoj strani nadlaktica, bedrima i zadnjici, stvarajući karakterističan izgled kože nalik jagodi.

„Pogađa i odrasle i adolescente te se s godinama uglavnom poboljšava, ali je u velikoj meri genetski uslovljena. Možemo je smatrati varijantom normalnog procesa keratinizacije, pri kom koža proizvodi višak keratina koji se nakuplja u folikulu umesto da se redovno ljušti.“

Da li se keratoza pilaris može sprečiti? Da, a evo i kako

Kako biste sprečili pojavu kože jagode, važno je da usvojite nekoliko dobrih navika.

Depilacija i brijanje

„Ako koristite brijač, izaberite kvalitetan model i pobrinite se da oštrica uvek bude nova i oštra. Pre brijanja preporučuje se korišćenje pene ili gela koji omekšavaju kožu, kao i izbegavanje brijanja suprotno od smera rasta dlačica.

Ako je stanje izraženo, mogu se razmotriti alternativne metode uklanjanja dlačica, poput laserske epilacije ili IPL tretmana.“

Odaberite odgovarajuću odeću

„Prednost treba dati udobnoj i široj odeći od prirodnih materijala. Uska odeća i sintetičke tkanine mogu izazvati trenje i nadražiti folikule dlake, čime se pogoršava izgled kože jagode.“

Tokom tuširanja

„Bolje je koristiti mlaku vodu i kratko se tuširati kako bi se izbeglo preterano isušivanje kože, koje može pogoršati simptome keratoze pilaris.“

Eksfolijacija

Za održavanje glatke kože i sprečavanje efekta „jagode“ ključno je podsticati redovno obnavljanje ćelija kože. „Najbolja metoda je eksfolijacija, ali ne sme biti agresivna“, naglašava dr Busoleti.

„Dovoljno je koristiti nežni piling za telo jednom do dva puta nedeljno ili redovno primenjivati hemijske eksfolijante, poput alfa-hidroksi kiselina u nižim koncentracijama.“

Hidratacija

„Nanošenje hidratantne kreme za telo odmah nakon tuširanja, dok je koža još vlažna, poboljšava njeno upijanje. Time se smanjuje nakupljanje keratina u folikulima i ublažava izgled kože jagode.“

Kako se rešiti kože jagode

1. Urea

Kako objašnjava dermatološkinja:

„U dermatologiji je urea glavni sastojak za tretiranje kože jagode jer ima dvostruko dejstvo: hidratantno i keratolitičko. U koncentracijama od 10 do 20% omekšava i rastvara keratinske čepove, smanjuje hrapavost kože i dubinski je hidrira.“

2. Eksfolirajuće kiseline

„Druga grupa korisnih sastojaka su alfa-hidroksi kiseline, poput glikolne i mlečne kiseline. One deluju tako što razgrađuju veze između ćelija površinskog sloja kože, podstiču prirodno ljuštenje i oslobađaju začepljene folikule“, nastavlja Busoleti.

Posebno se mlečna kiselina pokazala veoma efikasnom u tretiranju kože jagode jer, osim eksfolijantnog efekta, ima i snažno hidratantno dejstvo, što je čini idealnom za suvu i hrapavu kožu.

„Koncentracije između 5 i 10 do 15%, u formulacijama koje ostaju na koži, poput losiona ili krema, mogu doneti vidljivo poboljšanje već nakon nekoliko nedelja ako se koriste svakodnevno.“

Busoleti preporučuje i salicilnu kiselinu, beta-hidroksi kiselinu rastvorljivu u mastima, koja prodire duboko u folikul dlake i rastvara nakupine keratina i sebuma. „Koristi se u koncentracijama od 1 do 2% u losionima za telo, dva do tri puta nedeljno.“

Kod upornijih slučajeva, kao i za intenzivnije obnavljanje kože, mogu pomoći i retinoidi, derivati vitamina A.

„Ova jedinjenja podstiču obnavljanje ćelija kože i smanjuju hiperkeratinizaciju folikula, čineći kožu glađom, ujednačenijom i manje nalik koži jagode.“

3. Mehanička eksfolijacija

„Metode mehaničke eksfolijacije, poput rukavica ili sunđera za eksfolijaciju, četki za suvo četkanje i fizičkih pilinga, mogu biti veoma korisne za uklanjanje mrtvih ćelija kože i zaglađivanje njene površine.

Ipak, treba biti oprezan jer preagresivna upotreba može nadražiti kožu i pojačati upalu“, zaključuje dr Busoleti.

Bonus video: