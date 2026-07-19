Ako se sećate trenda ,,Power of Makeup", koji je bio izuzetno popularan pre desetak godina, onda ne moramo previše da vas uveravamo u transformativnu moć šminke.

Precizno pozicionirani pigmenti mogu lako da zavaraju oko, kako pri oblikovanju vitkijih kontura lica, tako i pri postizanju punijeg izgleda usana.

Međutim, ako ste mislili da je za vizuelno punije usne dovoljno samo preći bilo kojom olovkom preko ivica, vreme je da unapredite svoju rutinu.

Iscrtavanje usana samo jednom olovkom često može da dovede do izgleda koji deluje veštački i, iskreno, pomalo zastarelo.

Da biste postigli puniji izgled usana, potrebno je da se poigrate dimenzijama i različitim pigmentima. Baš kao što konturišemo lice kako bismo naglasili jagodice, isti princip treba da primenimo i na usne.

Tri vrste olovaka za puniji izgled usana

Za taj prirodno puniji, trodimenzionalni izgled koristimo tri specifične olovke, od kojih svaka ima veoma važnu ulogu.

1. korak: Definisanje konture

Za konturisanje spoljne ivice usana koristi se gotovo nevidljiva olovka u nijansi koja je bliska boji kože, ali je malo tamnija. Svrha ove olovke nije klasično definisanje usana, već vizuelna varka zbog koje usne deluju isturenije.

2. korak: Stvaranje senke

Za iluziju dubine stvaranje senke je izuzetno važan korak. Lagano pređem tik ispod sredine donje usne, tamo gde prirodno pada senka, zatim veoma diskretno iznad Kupidovog luka i blago osenčimo unutrašnje uglove usana. Za to koristimo olovku za usne u hladnijoj, sivkastosmeđoj nijansi koji savršeno imitira prirodnu senku.

3. korak: Ujednačavanje boja i popunjavanje usana

Kako sve ovo ne bi izgledalo poput bojanke, ključno je povezati tonove. Za to koristimo olovku u zagasitoružičastoj nijansi. Njome popunjavamo usne i ujednačavamo ivice kako bismo ublažili prelaze. Na samom kraju možete dodati sjaj za usne ili ulje, što će im dati završni sjaj i željeni volumen, savetuje Vogue.

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