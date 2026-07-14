Nema potrebe za šminkom kad dobra frizura može savršeno da dočara efekat konturisanja. Dokaz su markiz slojevi, vintidž frizura koja poslednjih dana ponovo osvajaju društvene mreže.

Kako izgledaju markiz slojevi?

Prošle godine doživeli smo povratak voluminozne kose i 90-ih ,,blow-dry" stila. Bilo je samo pitanje vremena kada će markiz slojevi ponovo zauzeti prvo mesto na sceni lepote.

Ova slojevita frizura inspirirana je ,,marquise-cut" dragim kamenom, čija je elegantna ovalna forma zamišljena još od strane Luja XIV. Kralj sunca želeo je da pokloni svojoj ljubavnici, Markiz de Pompadur, jedinstveni dijamant i zamislio ovu novu formu. Taj kraljevski sjaj odražava se i u markiz slojevima, frizuri sa finom i preciznom gradacijom prema vilici.

Zašto isprobati markiz slojeve ove godine?

Zbog njihovog konturišućeg efekta, naravno. Rezani u slojevima i oblikovani na više nivoa, pramenovi oko lica dobijaju teksturu i dimenziju. Počinjući sa čela, udaljavajući se od očiju i jagodica, da bi se ponovo vratili oko vilice, ovi fini slojevi oblikuju lice do savršenstva.

Taj moćni „skulpturalni“ efekat čini markiz slojeve omiljenom frizurom ,,IT" devojaka. Preoblikovano lice i oživljeni vintidž duh: ova frizura zadovoljava sve kriterijume da postane glavna inspiracija za frizuru u nadolazećim mesecima, ističe Vogue.

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