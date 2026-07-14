Mnoge domaćice koriste alkoholno sirće kao prirodnu zamenu za skupa sredstva za čišćenje. Osim što je pristupačno i ekološki prihvatljivo, može biti veoma korisno i prilikom pranja veša. Malo ljudi zna da obična količina sirćeta može omekšati tkaninu, ukloniti neprijatne mirise, pa čak i pomoći u čišćenju same mašine za veš.

Može li sirće da se koristi u mašini za veš?

Ako ste primetili da su peškiri, posteljina ili garderoba postali grubi na dodir, sirće može pomoći da ponovo omekšaju. Takođe je korisno kada se neprijatan miris zadržava na odeći i posle pranja.

Pored toga, tokom ciklusa pranja sirće može doprineti uklanjanju naslaga kamenca, ostataka deterdženta i buđi iz bubnja i fioke za deterdžent, pa će i mašina biti čistija.

Koliko sirćeta treba sipati?

Važno je da ne preterate sa količinom.

Za 2 do 3 kilograma veša dovoljno je oko pola šolje alkoholnog sirćeta.

Veš stavite u bubanj kao i obično, dodajte deterdžent u predviđeni odeljak (ili kapsulu direktno u bubanj), a zatim sipajte sirće. Po želji možete dodati i omekšivač.

Mnogi preporučuju da se sirće sipa direktno u bubanj, kako bi ravnomerno delovalo na tkaninu.

Kako ukloniti tvrdokorne mirise sa odeće?

Ako ni posle više pranja neprijatan miris ne nestaje, odeću možete prethodno potopiti.

U kantu tople vode sipajte jednu šolju alkoholnog sirćeta, ubacite oko 2 do 3 kilograma veša i ostavite da odstoji oko 30 minuta. Nakon toga operite veš na uobičajen način.

Kod manje izraženih mirisa dovoljno je dodati sirće direktno tokom pranja.

Pomaže i kod fleka

Sirće može pomoći i kod pojedinih fleka.

Pomešajte vodu i sirće u razmeri 1:1, sipajte u bočicu sa raspršivačem i naprskajte direktno na zaprljano mesto. Ostavite da deluje 30 do 60 minuta, a zatim odeću operite ručno ili u mašini.

Na kojim tkaninama treba biti oprezan?

Sirće uglavnom dobro podnose:

pamuk

lan

poliester

vuna

najlon

elastin

mikrofiber

Međutim, nije preporučljivo koristiti ga na osetljivim materijalima poput svile, satena i pojedinih rastegljivih tkanina.

Oprez je potreban i kod odeće jarkih boja, jer postoji mogućnost da sirće utiče na postojanost boje. Ako niste sigurni, prvo isprobajte na malom, neupadljivom delu tkanine.

Na taj način možete proveriti da li će materijal dobro podneti tretman pre nego što operete ceo komad garderobe.