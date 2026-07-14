Ako ste primetile da vam se senka više ne ponaša kao nekada, niste jedine. Posle pedesete koža oko očiju postaje tanja, kapci se menjaju, a senka ume da se uvuče u sitne bore i pregibe. To, međutim, ne znači da treba da odustanete od šminke. Naprotiv.

Dovoljno je da promenite nekoliko navika i izaberete prave nijanse. Verujte mi, razlika može da bude ogromna. Pogled će izgledati odmornije, oči otvorenije, a lice svežije, bez teškog sloja šminke.

Sve počinje dobrom pripremom kapaka

Najveća greška je nanošenje senke na suve ili masne kapke. Tada se šminka brzo razmaže ili uvuče u bore.

Pre nego što krenete sa senkama, nanesite laganu kremu za područje oko očiju i sačekajte nekoliko minuta da se upije. Zatim stavite bazu za senke. Ona će izravnati površinu kapka i pomoći da šminka ostane na mestu tokom celog dana.

Ako tokom dana izlazite napolje, birajte proizvode koji imaju i zaštitni faktor, jer je koža oko očiju veoma osetljiva na sunce.

Ove nijanse najlepše stoje ženama posle 50.

Zaboravite pravilo da posle određenih godina ne smete da nosite senke. Mnogo je važnije kakvu nijansu birate.

Najlepše izgledaju:

taupe (sivo-braon tonovi)

nežne braon nijanse

roze-bež

bronzane senke

boja šljive

svetla šampanj nijansa

Ove boje daju dubinu pogledu, ali ne naglašavaju bore niti umoran izgled.

Sve više profesionalnih šminkera preporučuje kremaste ili tečne senke jer se mnogo lepše stapaju sa kožom. Samo ih nanosite u tankim slojevima i postepeno pojačavajte intenzitet.

Ovako senke najlepše podmlađuju pogled

Ne morate da budete profesionalni šminker da biste postigli lep efekat.

Prvo nanesite svetlu, neutralnu senku preko celog kapka. Zatim u pregib ili spoljašnji ugao oka dodajte malo tamniju nijansu i dobro je izblendajte. Oštre linije gotovo uvek dodaju godine.

Svetliju ili blago sjajnu senku stavite na sredinu kapka ili u unutrašnji ugao oka. Taj mali trik trenutno otvara pogled i čini oči većim.

Umesto jake crne linije, uz gornje trepavice nanesite braon senku ili mekano razvučenu olovku. Izgleda mnogo prirodnije i nežnije.

Maskaru stavite prvenstveno uz koren i spoljne trepavice kako biste dobili efekat blago podignutog oka. Ne zaboravite ni obrve, lepo oblikovane obrve mogu da podmlade lice više nego bilo koja senka.

Ako koristite kremaste senke ili imate masnije kapke, na kraju ih blago fiksirajte odgovarajućom mat senkom ili prozirnim puderom.

Greške koje odmah dodaju godine

Posle pedesete neke navike jednostavno više ne daju lep rezultat.

Najčešće greške su:

previše suve i praškaste senke

krupne šljokice koje ističu bore

debela crna linija oko oka

tamna senka razvučena visoko prema obrvama

mnogo maskare na donjim trepavicama

Sve to može učiniti da oči izgledaju manje, a lice umornije.

Mnogo lepši efekat postići ćete laganim teksturama, pažljivo izblendiranim prelazima i prirodnim nijansama koje osvetljavaju pogled.

Na kraju, zapamtite jedno pravilo koje šminkeri često ponavljaju posle 50. cilj šminke nije da sakrije godine, već da istakne ono najlepše na vašem licu. Nekoliko pravih poteza četkicom često vredi više od deset novih proizvoda.