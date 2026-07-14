Upravo to dogodilo se sa takozvanim "bezobraznim loknama" ("nasty curls"), trendom koji je poslednjih nedelja preplavio društvene mreže. Iako naziv zvuči kao da je reč o potpuno novoj tehnici stilizovanja, istina je sasvim drugačija. U pitanju je stari frizerski trik koji je zahvaljujući TikToku dobio novo ime i novu armiju obožavalaca.

Ako pratite beauty sadržaj na TikToku, verovatno ste već naišli na lajvove Alabame Barker, ćerke muzičara Travisa Barkera. Njeni snimci u kojima se šminka, sređuje i razgovara sa pratiocima redovno broje milione pregleda, a mnogi imaju utisak kao da ćaskaju sa drugaricom, a ne gledaju internet zvezdu. Jedan deo njene rutine posebno je privukao pažnju. Dok se sprema, Alabama kosu uvija figarom, a zatim svaku tek napravljenu loknu pažljivo pričvrsti šnalom ili viklerom kako bi se potpuno ohladila. Na taj način lokne ostaju čvrste, elastične i mnogo duže zadržavaju oblik. Ovu tehniku profesionalni frizeri koriste decenijama, ali je upravo Alabama učinila da ponovo postane viralna.

Kako su nastale "bezobrazne lokne"?

Sve je krenulo od jedne spontane izjave tokom njenog TikTok lajva. Opisujući kombinaciju koju nosi, Alabama je rekla:

"Nasty, with a Pucci outfit… nasty." Naravno, reč "nasty" nije upotrebila u njenom doslovnom značenju. U žargonu kojim govori generacija Z, ona označava nešto što izgleda toliko dobro, upečatljivo i samouvereno da je gotovo "bezobrazno".

Internet je odmah prihvatio izraz. Najpre su korisnici njime opisivali modne kombinacije, zatim šminku i manikir, a ubrzo su isti naziv dobile i Alabamine prepoznatljive lokne. Tako je nastao termin "nasty curls", odnosno "bezobrazne lokne". Iako mnogi misle da je reč o potpuno novom načinu uvijanja kose, "bezobrazne lokne" zapravo predstavljaju jednu od najstarijih profesionalnih tehnika.

Nakon uvijanja figarom, svaka lokna se pažljivo pričvrsti šnalom ili viklerom dok se potpuno ne ohladi. Upravo taj korak omogućava da frizura bude dugotrajnija, punija i otpornija na vlagu i visoke temperature. Frizeri ovu metodu koriste godinama, ali je zahvaljujući TikToku dobila potpuno novi identitet.

"Bezobrazne lokne" savršen su primer načina na koji danas nastaju viralni fenomeni. Više nisu dovoljni samo novi proizvodi ili inovativne tehnike – često su upravo jedna rečenica, interna šala ili izraz ono što pokrene lavinu sadržaja na društvenim mrežama.

Stara frizerska metoda tako je preko noći postala jedan od najpopularnijih beauty trendova, a izraz koji je nastao spontano sada je deo svakodnevnog internet rečnika miliona korisnika TikToka.