Prkos je jedna od najomiljenijih letnjih biljaka koja svojim raskošnim cvetovima ulepšava terase, balkone i bašte. Njegova popularnost dolazi zbog obilnog i dugotrajnog cvetanja, kao i velike otpornosti na visoke temperature i direktnu sunčevu svetlost. Uz veoma malo nege, tokom cele sezone razvija veliki broj cvetova u različitim nijansama, od roze i crvene do narandžaste, žute, bele i ljubičaste.

Iako važi za biljku koja je jednostavna za održavanje i dobro se prilagođava različitim uslovima, uz nekoliko osnovnih saveta prkos može izgledati još raskošnije. Umereno i redovno zalivanje, povremeno dodavanje hraniva i uklanjanje precvetalih cvetova pomažu stvaranju novih pupoljaka i omogućavaju biljci da ostane bujna i cvetna sve do dolaska hladnijih jesenjih dana.

Za one koji žele prirodnu alternativu kupovnim đubrivima, kora od banane može biti odlično rešenje. Ovo jednostavno domaće prihranjivanje često se koristi u baštovanstvu jer sadrži hranljive materije koje doprinose boljem rastu biljke, zdravijem izgledu i obilnijem cvetanju prkosa.

Kora od banane je prirodno bogata kalijumom, mineralom koji ima važnu ulogu u formiranju novih cvetova i doprinosi dužem, zdravijem i obilnijem cvetanju balkonskih biljaka, uključujući i prkos.

Sastojci:

1 kora od banane

1 litar vode

Priprema:

Koru od banane iseckajte na manje komade i stavite u litar vode. Ostavite smesu da odstoji između 24 i 48 sati na sobnoj temperaturi, a zatim procedite tečnost.

Dobijenim rastvorom zalivajte prkos jednom u dve do tri nedelje. Pre upotrebe je važno da zemlja u saksiji bude blago vlažna. Za biljku u saksiji srednje veličine dovoljno je koristiti oko 100 do 200 ml ove prirodne prihrane.

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