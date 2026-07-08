Kako se lice menja s godinama, tako se menjaju i pravila pri izboru šminke. Karmini koji su bili omiljeni u dvadesetim ili tridesetim godinama ne moraju nužno biti najbolji izbor nakon pedesete.

Dobro odabrana nijansa i odgovarajuća tekstura mogu doprineti tome da usne izgledaju punije, dok lice dobija svežiji i odmorniji izgled.

Kada je reč o boji karmina, stručnjaci preporučuju nežne ružičaste, breskvaste, tople nude i suptilne koralne tonove. Ove nijanse osvežavaju ten, daju licu prirodniji sjaj i mogu ublažiti utisak umora. Nasuprot tome, veoma tamne ili hladne boje često mogu naglasiti oštrije crte lica i učiniti izgled strožim.

Formula karmina

Pored same boje, veoma važnu ulogu ima i formula karmina. Kremasti i hidratantni ruževi predstavljaju bolji izbor od potpuno mat tekstura, jer usnama pružaju prirodan sjaj i stvaraju efekat punoće.

S godinama se smanjuje proizvodnja kolagena, zbog čega usne mogu postati tanje, a sitne linije vidljivije. Hidratantne formule pomažu da se površina usana vizuelno zagladi, dok mat ruževi često mogu dodatno istaći suve delove i nepravilnosti.

Za lepši i dugotrajniji efekat preporučuje se da se pre nanošenja ruža uradi nežan piling usana, a zatim nanese tanak sloj balzama za dodatnu mekoću i negu. Konture se po želji mogu blago naglasiti olovkom u prirodnoj nijansi, ali je važno pratiti prirodnu liniju usana kako bi rezultat izgledao skladno i prirodno.

Karmin je najbolje nanositi u tankom sloju, počevši od sredine usana i postepeno prelazeći ka ivicama. Ukoliko želite intenzivniju nijansu, drugi sloj nanesite tek kada se prvi blago prosuši. Na ovaj način usne će izgledati uredno i negovano, dok će šminka ostati postojana bez osećaja težine.

Stručnjaci naglašavaju da je prirodan izgled jedan od najboljih izbora za zrelu kožu. Umesto teških tekstura i izrazito jakih boja, lagane hidratantne formule i nežne nijanse mogu doprineti svežijem, blistavijem i mladalačkijem izgledu lica.

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