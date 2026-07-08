Koliko puta ste izvadili belu majicu ili peškir iz mašine i pomislili: "Pa ovo više uopšte nije belo"? Vremenom čak i najkvalitetniji beli veš izgubi sjaj, požuti ili dobije onu ružnu sivkastu boju koju nijedan običan deterdžent ne može da vrati.

Većina tada posegne za varikinom, ali ona ume da bude surova prema tkanini. Posle nekoliko pranja odeća postane tanja, grublja i brže propada. Dobra vest je da postoji mnogo bolje rešenje koje poslednjih godina sve više domaćica koristi.

Prah koji vraća belinu bez hlora

Reč je o natrijum-perkarbonatu, poznatijem kao kiseonični izbeljivač. Ovaj beli prah u dodiru sa toplom vodom oslobađa aktivni kiseonik koji izvlači sivilo, uklanja žute mrlje i osvežava tkaninu, a pritom je mnogo nežniji od hlora.

Najlepše od svega je što nema onaj jak miris varikine i ne nagriza pamuk, pa peškiri, posteljina, majice i čarape mogu mnogo duže da izgledaju kao novi.

Kako se koristi?

Nema nikakve filozofije. Dovoljno je da prah dodate u bubanj mašine ili u pregradu zajedno sa deterdžentom. Najbolje rezultate daje kada perete na temperaturi između 40 i 60 stepeni, jer se tada aktivni kiseonik najbolje oslobađa.

Količina zavisi od proizvođača, zato je najbolje da pročitate uputstvo na pakovanju.

Ako imate stare bele peškire ili posteljinu koji su izgubili boju, potopite ih pre pranja u toplu vodu sa malo natrijum-perkarbonata, pa ih tek onda ubacite u mašinu. Razlika se često vidi već posle prvog pranja.

Pazite na ove materijale

Koliko god bio efikasan, ovaj prah nije za svaki veš.

Nemojte ga koristiti za svilu, vunu, kožu i druge osetljive materijale, a nije preporučljiv ni za garderobu u boji jer može da izvuče pigment i izbledi tkaninu.

Pre pranja uvek pogledajte etiketu na odeći da biste bili sigurni da je materijal pogodan za ovakav tretman.

Postoji još jedna stvar koju mnogi zaboravljaju

Ako vam beli veš stalno izlazi siv, možda problem uopšte nije u deterdžentu, već u samoj mašini.

Kamenac, ostaci omekšivača i deterdženta vremenom se skupljaju u bubnju i cevima, a tokom pranja završavaju na odeći. Zato je važno da mašinu redovno čistite i povremeno pustite prazan ciklus na visokoj temperaturi.

Kada spojite čistu mašinu, dobar deterdžent i natrijum-perkarbonat, beli veš će mnogo duže ostati svetao, svež i bez onog upornog sivila koje se godinama taloži u vlaknima.