Ako se vaša letnja rutina ulepšavanja sastoji od hidratantne kreme, zaštite od sunca, nekoliko poteza maskare i omiljenog rumenila, verovatno nemate potrebu da bilo šta menjate kada su u pitanju šminka i nega kože leti. Međutim, ako se u vašoj rutini nalaze razni serumi sa nazivima za koje vam je potreban rečnik, a kozmetička torbica puca po šavovima, dobro je da razmislite o promeni kozmetike tokom leta.

Sa visokim temperaturama koža počinje da funkcioniše u sasvim drugačijem ritmu. Češće se znoji i luči više sebuma, a kako bi se zaštitila od sunca, postepeno tamni i zadebljava se. Ta kombinacija prirodnih promena na koži neretko dovodi do zapušenih pora. Teški zimski slojevi i složene rutine nege kože koje su u januaru predstavljale spas, u junu postaju opterećenje, pa je vreme za sezonsko raščišćavanje nesesera.

Ako niste sigurni šta da izbacite, a šta da uvedete u letnju rutinu ulepšavanja, donosimo ultimativni vodič kroz sve najvažnije sezonske promene za lice i kosu.

Letnja rutina ulepšavanja: vodič za blistavost

Šta se odlaže na dno fioke?

Šta treba izbegavati u širokom luku, a bez čega je letnja rutina ulepšavanja apsolutno nezamisliva? Pravilo broj jedan kada je reč o nezi kože leti glasi: manje je više.

Guste kreme za lice: Prvo što se uklanja iz rutine jesu teške, okluzivne teksture. Zato guste hranljive kreme zamenjuju lagani fluidi, gel-kreme i emulzije.





Prvo što se uklanja iz rutine jesu teške, okluzivne teksture. Zato guste hranljive kreme zamenjuju lagani fluidi, gel-kreme i emulzije. Teški puderi leti: Guste podloge odlaze na pauzu i kada je reč o šminki, jer niko ne želi efekat „topljenja” na suncu. Iako se puder može fiksirati na koži kvalitetnim prajmerom i sprejevima za fiksiranje, mnoštvo slojeva verovatno neće izdržati do kraja dana, pa umesto blistavog tena dobijate pigmente koji se tope.

Ulja za usne: Na dno fioke odlazi i jedan neočekivani favorit, ulje za usne. Iako mnogi obožavaju taj sočan, staklast efekat, nanošenje čistih ulja na usne pre odlaska na plažu leti može biti zamka. Ulja na suncu privlače UV zrake, što može dovesti do bolnih opekotina, crvenila i povećane osetljivosti usana. Zato glamurozni sjaj ulja za usne sačuvajte za letnje večeri, dok bi tokom dana usne trebalo negovati isključivo balzamima sa visokim zaštitnim faktorom.





Na dno fioke odlazi i jedan neočekivani favorit, ulje za usne. Iako mnogi obožavaju taj sočan, staklast efekat, nanošenje čistih ulja na usne pre odlaska na plažu leti može biti zamka. Ulja na suncu privlače UV zrake, što može dovesti do bolnih opekotina, crvenila i povećane osetljivosti usana. Zato glamurozni sjaj ulja za usne sačuvajte za letnje večeri, dok bi tokom dana usne trebalo negovati isključivo balzamima sa visokim zaštitnim faktorom. Pilinzi za teme glave: Koža temena jednako je osetljiva kao i koža lica, pa piling temena može izazvati još veću osetljivost na sunce. Iako je piling temena izuzetno poželjan za postizanje voluminozne kose, leti preskočite ovaj korak, naročito ako planirate da dan provedete na plaži ili na jedrilici.

Prava opasnost krije se u aktivnim sastojcima za negu kože. Fotosenzitivni sastojci, odnosno oni koji u kontaktu sa suncem mogu izazvati iritacije, opekotine i neželjene tamne fleke, zahtevaju poseban oprez.

Retinol leti: Ako se pitate da li sme da se koristi retinol leti, odgovor je da, ali uz krajnji oprez (SPF mora da bude uz njega i preko njega tokom svakog sata dana) i isključivo u večernjoj rutini. Ipak, ako planirate direktno izlaganje suncu ili dan na plaži, najsigurnije je smanjiti koncentraciju i privremeno pauzirati njegovo korišćenje tokom letovanja.





Ako se pitate da li sme da se koristi retinol leti, odgovor je da, ali uz krajnji oprez (SPF mora da bude uz njega i preko njega tokom svakog sata dana) i isključivo u večernjoj rutini. Ipak, ako planirate direktno izlaganje suncu ili dan na plaži, najsigurnije je smanjiti koncentraciju i privremeno pauzirati njegovo korišćenje tokom letovanja. AHA i BHA kiseline leti: Intenzivna eksfolijacija kože leti hemijskim pilinzima (poput glikolne kiseline) uklanja površinski sloj ćelija i ostavlja novu, mladu kožu potpuno nezaštićenu pred UV zracima. Zato bi kiseline trebalo zameniti ultra-nežnim enzimskim pilinzima, i to najviše jednom nedeljno. Ovo važi i za kosu, naročito kada je reč o formulama za sjaj kose koje često sadrže glikolnu kiselinu.

Šta obavezno ostaje u letnjoj rutini ulepšavanja?

Dok se neki koraci izbacuju iz rutine, drugi rituali postaju neophodni. Kako prilagoditi skincare rutinu letu, a zadržati zdrav sjaj kože bez stvaranja zapušenih pora? Ključ je u pametnoj hidrataciji, nežnoj enzimskoj eksfolijaciji i antioksidansima.

Krema sa SPF-om: Apsolutni vladar letnje sezone jeste zaštita od sunca. Ona odavno nije samo još jedan korak u rutini, već glavni stub mladalačkog izgleda, ujednačenog tena i dugovečnosti kože. Preporučuje se izbor laganih, fluidnih tekstura koje ne ostavljaju beli trag i štite od UVA i UVB zraka. Umesto klasičnog pudera, čitaoci mogu posegnuti za toniranim fluidima sa zaštitnim faktorom za dodatnu zaštitu.





Apsolutni vladar letnje sezone jeste zaštita od sunca. Ona odavno nije samo još jedan korak u rutini, već glavni stub mladalačkog izgleda, ujednačenog tena i dugovečnosti kože. Preporučuje se izbor laganih, fluidnih tekstura koje ne ostavljaju beli trag i štite od UVA i UVB zraka. Umesto klasičnog pudera, čitaoci mogu posegnuti za toniranim fluidima sa zaštitnim faktorom za dodatnu zaštitu. Lagana krema za lice za leto: Dehidratacija je najveći neprijatelj letnjeg tena. Sunce, osim što na nezaštićenoj koži može izazvati iritacije, lako isušuje kožu na ćelijskom nivou. U rutinu dodajte serume na bazi hijaluronske kiseline, osmolita i pantenola koji dopremaju vlagu duboko u kožu bez osećaja težine.





Dehidratacija je najveći neprijatelj letnjeg tena. Sunce, osim što na nezaštićenoj koži može izazvati iritacije, lako isušuje kožu na ćelijskom nivou. U rutinu dodajte serume na bazi hijaluronske kiseline, osmolita i pantenola koji dopremaju vlagu duboko u kožu bez osećaja težine. Vitamin C leti, da, ali ne bilo koji: Antioksidansi su jedan od najvažnijih stubova kvalitetne letnje rutine. Možete ih zamisliti kao telohranitelje ćelija. Vitamin C nanet ujutru ispod SPF-a pruža dvostruku zaštitu od slobodnih radikala i direktno sprečava pojavu hiperpigmentacija izazvanih suncem. Iako je čisti oblik vitamina C (askorbinska kiselina) mnogo efikasniji od stabilnih oblika, tokom leta ipak bi trebalo da posegnete za stabilnim formulama (Cg, AG ili etilovana askorbinska kiselina) koje nisu osetljive na UV zračenje. Čisti vitamin C se lako destabilizuje pod uticajem sunca i tada može da iritira kožu. Stabilni oblici nemaju takav efekat, što ih čini idealnim za letnju rutinu.





Antioksidansi su jedan od najvažnijih stubova kvalitetne letnje rutine. Možete ih zamisliti kao telohranitelje ćelija. Vitamin C nanet ujutru ispod SPF-a pruža dvostruku zaštitu od slobodnih radikala i direktno sprečava pojavu hiperpigmentacija izazvanih suncem. Iako je čisti oblik vitamina C (askorbinska kiselina) mnogo efikasniji od stabilnih oblika, tokom leta ipak bi trebalo da posegnete za stabilnim formulama (Cg, AG ili etilovana askorbinska kiselina) koje nisu osetljive na UV zračenje. Čisti vitamin C se lako destabilizuje pod uticajem sunca i tada može da iritira kožu. Stabilni oblici nemaju takav efekat, što ih čini idealnim za letnju rutinu. Termalna voda za lice: Mali spas u torbi za trenutno osveženje i obnavljanje kožne barijere tokom dana svakako su hidratantne maglice. Osim osećaja olakšanja za vaš um, one koži donose preko potrebnu površinsku hidrataciju koju ona neprestano gubi tokom dana.





Mali spas u torbi za trenutno osveženje i obnavljanje kožne barijere tokom dana svakako su hidratantne maglice. Osim osećaja olakšanja za vaš um, one koži donose preko potrebnu površinsku hidrataciju koju ona neprestano gubi tokom dana. Enzimski piling: Koži je i leti potrebna eksfolijacija, ali umesto kiselina koje izazivaju fotosenzitivnost, nežni enzimski pilinzi mnogo su bolji izbor jer pružaju dvostruki efekat. Enzimski piling deluje na proteine mrtvih površinskih ćelija kože, razlaže ih na aminokiseline koje zatim hidriraju kožu.





Koži je i leti potrebna eksfolijacija, ali umesto kiselina koje izazivaju fotosenzitivnost, nežni enzimski pilinzi mnogo su bolji izbor jer pružaju dvostruki efekat. Enzimski piling deluje na proteine mrtvih površinskih ćelija kože, razlaže ih na aminokiseline koje zatim hidriraju kožu. Zaštita kose od sunca: Bilo da birate ulja sa UV zaštitom ili lagane maglice, ne zaboravite da zaštitite kosu od uticaja sunca. Ovaj korak sačuvaće kosu od lomljenja i pucanja, a ako farbate kosu, pomoći će da boja duže ostane postojana.

Najbolja lagana nega lica leti jeste ona koja omogućava koži da diše, dok je istovremeno maksimalno zaštićena. Čitaoci bi trebalo da osluškuju potrebe svoje kože, uklone suvišne slojeve i prepuste se letu sa stilom i besprekornim tenom, savetuje Vogue.

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