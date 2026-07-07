Kolagen je najzastupljeniji protein u ljudskom organizmu i igra ključnu ulogu u očuvanju čvrstoće, elastičnosti i mladalačkog izgleda kože. Međutim, kako starimo, telo ga proizvodi sve manje, a sunčevo zračenje, stres, nedostatak sna i zagađenje dodatno ubrzavaju njegov gubitak.

Iako se kolagen često unosi kroz suplemente, stručnjaci ističu da određene namirnice mogu prirodno podstaći njegovu proizvodnju i pomoći koži da duže ostane zdrava i zategnuta.

Citrusno voće

Pomorandže, limun, grejp i drugo citrusno voće bogati su vitaminom C, koji je neophodan za sintezu kolagena. Bez dovoljne količine ovog vitamina telo ne može efikasno da proizvodi kolagen, zbog čega su citrusi jedan od najboljih saveznika zdrave kože.

Zeleno lisnato povrće

Spanać, kelj, blitva i drugo lisnato povrće sadrže vitamin C i brojne antioksidanse koji podstiču stvaranje kolagena i štite kožu od oštećenja izazvanih spoljašnjim faktorima. Njihovo redovno uključivanje u ishranu jednostavan je način da pružite koži dodatnu nutritivnu podršku.

Borovnice

Borovnice su bogate antioksidansima, posebno antocijaninima, koji pomažu u zaštiti postojećeg kolagena od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Odličan su dodatak ovsenim pahuljicama, jogurtu ili voćnim salatama, a mogu se jesti i kao zdrava užina.

Čorba od kostiju

Dugim kuvanjem kostiju i vezivnog tkiva oslobađaju se kolagen i aminokiseline poput glicina i prolina, koje organizam koristi za stvaranje novog kolagena. Koštani bujon je hranljiv izvor proteina i odličan izbor za lagani obrok ili večeru.

Losos

Losos obezbeđuje visokokvalitetne proteine i omega-3 masne kiseline koje pomažu očuvanju elastičnosti kože i smanjuju upalne procese koji mogu ubrzati razgradnju kolagena, prenosi „She Finds“. Redovna konzumacija može doprineti zdravijem i hidriranijem izgledu kože.

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