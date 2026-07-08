Dok jedni nakon kraja veze nastavljaju dalje bez osvrtanja, drugi raskid doživljavaju kao ličnu uvredu i početak igre u kojoj žele da imaju poslednju reč.

Astrolozi kažu da je sa dva znaka horoskopa raskid mnogo teži, jer ne mogu to mirno da podnesu.

ŠKORPIJA

Škorpija teško prašta i još teže zaboravlja. Ako ste joj slomili srce ili povredili ponos, velika je verovatnoća da će dugo pamtiti ono što se dogodilo.

Umesto da vas odmah blokira na društvenim mrežama, često će ostati prisutna u vašem digitalnom okruženju, objavljivati fotografije na kojima izgleda srećnije nego ikad ili diskretno pratiti šta se dešava u vašem životu. Strpljiva je i retko reaguje impulsivno, radije čeka pravi trenutak da pokaže da je nastavila dalje.

BIK

Bik retko pravi scene i ne voli javne sukobe. Njegov način da stavi tačku na vezu mnogo je suptilniji.

Ako ste delili naloge na platformama za filmove ili muziku, neke troškove ili stvari u stanu, vrlo brzo će sve vratiti na svoje ime. Za Bika je raskid završetak zajedničkog života i svega što je išlo uz njega. Nakon toga ume da ponaša kao da vas nikada nije ni poznavao.

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