Veza Breda Pita i Ines de Ramon od prvog dana intrigira javnost, ali njih dvoje uspešno izbegavaju reflektore i privatni život čuvaju daleko od očiju medija. Upravo zato svako njihovo zajedničko pojavljivanje izazove lavinu komentara, a fotografije sa venčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsija posebno su privukle pažnju.

Na glamuroznoj proslavi, koja je okupila brojne svetske zvezde, Bred i Ines nisu mogli da sakriju koliko uživaju jedno u drugom. Zagrljeni, nasmejani i potpuno opušteni, izgledali su kao da oko njih nikoga nema.

Elegantni i zaljubljeni

Fotografije je na društvenim mrežama objavila poznata frizerka Lori Zanoleti uz opis:

"Moji omiljeni zaljubljeni par, Ines de Ramon i Bred Pit. Kakav trenutak u Njujorku."

Na slikama se vidi kako holivudski glumac nežno grli svoju partnerku dok zajedno poziraju pred objektivom.

Bred Pit je ostao veran svom prepoznatljivom stilu i za ovu priliku obukao klasičan crni smoking sa leptir-mašnom, uz tamne naočare i zalizanu kosu.

Ines de Ramon zablistala je u elegantnoj crnoj čipkastoj haljini koja je istakla njenu figuru. Kombinaciju je upotpunila dugim visećim minđušama i visokim repom, pa je celokupan izgled bio jednostavan, ali veoma efektan.

Jedan potez posebno je privukao pažnju

Par retko deli zajedničke fotografije, zbog čega je mnoge iznenadilo to što je upravo Ines jednu od njih objavila i na svom Instagram storiju.

Uz fotografiju je dodala pesme "Lover" i "Delicate" Tejlor Svift, kao i crveno srce, što su mnogi protumačili kao diskretan, ali jasan znak koliko joj ova veza znači.

To je ujedno jedan od retkih trenutaka da je na svom profilu podelila fotografiju na kojoj pozira zajedno sa Bredom Pitom.

Ljubavna priča koja traje godinama

Bred Pit i Ines de Ramon prvi put su povezani krajem 2022. godine, nekoliko meseci nakon što je ona okončala brak sa glumcem Polom Veslijem, zvezdom serije "Vampirski dnevnici".

S druge strane, Bred Pit je krajem 2024. godine i zvanično završio dugogodišnji razvod od Anđeline Džoli, čime je stavljena tačka na višegodišnji sudski spor koji je usledio nakon njihovog rastanka 2016. godine.

Iako se retko pojavljuju zajedno i gotovo nikada ne govore o svojoj vezi, najnovije fotografije pokazuju da među njima ljubav i dalje cveta. Upravo zato njihovi zajednički trenuci uvek izazovu veliku pažnju i za kratko vreme postanu jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.