Maskara je jedan od ključnih proizvoda u šminkanju jer naglašava oči, daje dubinu pogledu i čini trepavice izraženijim. Za efekat gušćih i punijih trepavica nije neophodno koristiti veštačke trepavice, jer postoje jednostavni trikovi koji mogu pomoći da prirodne trepavice izgledaju voluminoznije.

Prvi korak je pravilna nega. Trepavicama je, baš kao i kosi, potrebna hidratacija i ishrana, pa se preporučuje da se uveče namažu vazelinom kako bi ostale jake i manje sklone lomljenju.

Za lepši izgled važan je i uvijač za trepavice, koji se koristi isključivo pre nanošenja maskare i može doprineti izraženijem luku i otvorenijem pogledu. Osobe sa tankim i kratkim trepavicama mogu koristiti i prajmer za trepavice, koji se nanosi pre maskare i daje dodatni volumen i gustinu.

Kako bi se izbeglo stvaranje grudvica, preporučuje se uklanjanje viška proizvoda sa četkice i izbegavanje naglog izvlačenja i vraćanja četkice u bočicu, jer to može ubrzati isušivanje maskare. Četkicu je moguće i blago saviti kako bi se lakše dosegle trepavice u uglovima očiju.

Jedna od najefikasnijih tehnika nanošenja je cik-cak pokret od korena ka vrhovima trepavica, jer omogućava ravnomerno nanošenje proizvoda na svaku dlačicu. Za uredniji izgled trepavice se mogu raščešljati posebnim češljićem nakon svakog sloja.

Za postizanje punijeg efekta preporučuje se nanošenje najmanje dva sloja maskare, pri čemu prvi treba da bude tanji, a drugi služi za dodatni volumen. Dodatni trik za maksimalnu gustinu jeste nanošenje malo bebi pudera ili pudera u prahu između slojeva maskare, jer sitne čestice obavijaju trepavice i čine ih vizuelno debljim i punijim.