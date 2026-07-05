Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan nalet energije i želju da što pre ostvarite svoje planove. Bićete puni inicijative, ali pokušajte da ne očekujete da svi prate vaš tempo. U ljubavi vas očekuje prilika za iskren razgovor koji može rešiti jednu dilemu.

Bik

Početak nedelje donosi vam potrebu za stabilnošću i dobrom organizacijom. Finansijska pitanja mogu doći u prvi plan, a jedna vest mogla bi vas prijatno iznenaditi. U emotivnim odnosima važno je da otvoreno pokažete svoja osećanja.

Blizanci

Bićete puni ideja i raspoloženi za razgovore, sastanke i nova poznanstva. Vaša snalažljivost pomoći će vam da rešite ono što je drugima komplikovano. Ljubavni život donosi zanimljivu komunikaciju i mogućnost novog poznanstva.

Rak

Emocije će biti naglašene, ali ćete imati dovoljno snage da se izborite sa svim obavezama. Neko iz porodice ili bliskog okruženja može računati na vašu podršku. Veče donosi mir i potrebu za opuštanjem.

Lav

Vaše samopouzdanje i harizma dolaze do izražaja. Ljudi će primećivati vaš trud i rado će biti u vašem društvu. U ljubavi vas očekuje lep gest pažnje ili susret koji vam vraća osmeh.

Devica

Početak nedelje idealan je za organizaciju, planiranje i rešavanje zaostalih obaveza. Bićete zadovoljni rezultatima ako budete strpljivi i dosledni. Obratite pažnju na odmor i ne preuzimajte više nego što možete.

Vaga

Odnosi sa drugima biće u centru vaše pažnje. Moguć je važan razgovor koji donosi više razumevanja i harmonije. Slobodne Vage mogu privući osobu koja ih osvaja šarmom i iskrenošću.

Škorpija

Vaša intuicija biće izuzetno izražena i pomoći će vam da donesete pravu odluku. Neko može pokušati da sakrije svoje namere, ali ćete vi lako prepoznati istinu. Ljubavni odnosi postaju iskreniji i dublji.

Strelac

Ponedeljak vam donosi optimizam i želju za promenom. Mogući su novi planovi, zanimljivi kontakti ili prilika da započnete nešto što vas dugo privlači. Ljubav donosi spontana i prijatna iznenađenja.

Jarac

Bićete usmereni na posao, ciljeve i odgovornosti. Vaša upornost donosi rezultate, ali nemojte zaboraviti da odvojite vreme za sebe. U emotivnim odnosima partner će ceniti vašu iskrenost i posvećenost.

Vodolija

Pred vama je dinamičan dan ispunjen novim idejama i inspirativnim razgovorima. Moguće je poznanstvo koje će vas podstaći da drugačije razmišljate o jednoj situaciji. Ljubavni život postaje zanimljiviji.

Ribe

Početak nedelje donosi vam pojačanu intuiciju i potrebu da slušate svoj unutrašnji glas. Prijaće vam razgovor sa osobom kojoj verujete. U ljubavi vas očekuje više nežnosti i osećaj da ste voljeni i cenjeni, piše naša astrološkinja Nena Janković.