Izbor imena za dete za mnoge roditelje predstavlja važnu odluku, pa se pored tradicije, mode i ličnih afiniteta često razmatra i značenje imena. Iako neka imena zvuče lepo i nose dugu tradiciju, njihovo poreklo krije tužna ili neobična značenja.

Pojedina imena nastala su iz tuge ili želje za mirom u porodici, poput imena Tugomir i Tugomirka. Druga su imala zaštitnu ulogu i davala su se deci rođenoj nakon gubitka starijeg deteta, kao što su Prodan i Prodana.

Neka ženska imena bila su povezana sa teškim porodičnim okolnostima. Ime Jaglika davalo se devojčicama kada je porodica bila u žalosti, dok su imena Stadija, Dostana, Stana, Stanka, Stanija, Stanica i Stanika često birana sa verovanjem da će nakon njihovog rođenja prestati rađanje ženske dece ili daljeg potomstva.

Postoje i imena koja nose značenja poput strogosti ili grubosti, kao što su Vlasije i Vlajko, dok su Gorčin i Gorčilo nastali od reči „gorak“ i davali su se deci kao zaštita od zlih sila, prema starim narodnim verovanjima.

Ime Nenad najčešće se davalo deci koja su došla na svet neočekivano, odnosno kojima se roditelji nisu nadali. S druge strane, imena Najda i Najdan potiču od reči „nađena“ i povezana su sa starim običajima i verovanjima da se na simboličan način može prekinuti niz bolesti i nesreća u porodici.

Iako su mnoga od ovih imena danas retka, ona svedoče o običajima, verovanjima i životnim okolnostima naših predaka, koji su kroz imena često pokušavali da izraze tugu, nadu ili želju za zaštitom svoje dece.