I šamponu i regeneratoru može isteći rok trajanja, što znači da biste trebali paziti na datum isteka proizvoda i sve znakove da je možda prošao svoj vrhunac, kako piše Byrdie. Obično je datum isteka naveden na flašici ili negde na pakovanju. Ako ne možete pronaći tu informaciju, pokušajte stupiti u kontakt s firmom koja je proizvela proizvod. "Bilo bi dobro obratiti se proizvođaču kako biste dobili neke dodatne informacije o identifikaciji serije ili kada joj istekne rok trajanja", kaže kozmetički hemičar za negu kože David Petrilo. "Ako ne mogu identifikovati proizvod, možda bi bilo dobro vratiti proizvod ili ga baciti."

Većina šampona i regeneratora traje najmanje šest meseci ili duže, iako se specifičnosti razlikuju od proizvoda do proizvoda. Otvorena flaša šampona ili regeneratora obično traje između šest meseci i godinu dana, kaže Petrilo, ali ako flaša nije otvorena, može trajati i do dve ili tri godine. "Morate potražiti datum perioda trajanja nakon otvaranja, koji je obično označen kao 6M, 12M, 18M ili 24M", kaže Petrilo. M predstavlja mesece, a ovo bi vam trebalo reći koliko dugo je proizvod dobar nakon što ste ga otvorili, sve dok je pohranjen u odgovarajućim uslovima.

Kada šamponu i regeneratoru istekne rok trajanja, mogu postati nestabilni, pa ih ne biste trebali koristiti. Proizvod ne samo da može izgubiti svoju učinkovitost, već može iritirati vašu kožu ili biti štetan na druge načine. "Ako je proizvodu istekao rok trajanja, velike su šanse da je vrlo nestabilan i da su sastojci odvojeni s potencijalnom bakterijskom kontaminacijom, što može dovesti do iritacije, suvoće, ljuštenja, oštećenja folikula i mogućeg gubitka kose,",kaže Petrilo.

Ovaj znak šampona ili regeneratora kojem je istekao rok trajanja najverovatnije će izgledati neprirodno ili će izgledati neprirodno, poput grudvaste teksture ili nove boje. "Konzervansi najverovatnije nisu učinkoviti i proizvod više nije stabilan, pa možete primetiti promenu boje ili diskoloraciju", kaže Petrilo.

“Ako primetite loš miris ili neprirodan miris proizvoda, to je nešto što biste trebali potvrditi s markom ili proizvođačem", kaže Petrilo.

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