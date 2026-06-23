Bob frizure već nekoliko sezona ne silaze s vrha beauty trendova, a među brojnim varijacijama posebno se istakao italijanski bob. Nakon popularnosti francuskog boba i rivijera boba, na scenu je stigla verzija koja odaje utisak bezbrižnog glamura italijanske rivijere i estetiku legendarnih filmskih diva.

Za razliku od klasičnog boba koji često deluje strogo i precizno oblikovano, italijanski bob donosi više volumena, mekoće i pokreta. Upravo zato mnogi ga smatraju jednom od najženstvenijih i najlaskavijih kratkih frizura. Poznati frizer Dimitris Đanetos opisuje ga kao luksuznijeg i opuštenijeg rođaka klasičnog boba.

"Obični bob obično je strukturiraniji i zaglađeniji, dok italijanski bob ima pokret, volumen i onu vrstu glamura koja izgleda kao da se dogodila bez previše truda", objašnjava stilista.

Njegova najveća prednost leži upravo u toj ravnoteži između elegancije i ležernosti. Dužina se najčešće završava na nivou brade ili lagano dodiruje liniju vilice, čime se lice nežno uokviruje i naglašavaju jagodice. Frizura odiše poznatom italijanskom filozofijom lepote – izgledati doterano, ali nikada prenapadno. Kosa deluje zdravo, voluminozno i sjajno, kao da ju je oblikovao lagani mediteranski povetarac.

Kako stilizovati italijanski bob?

Za razliku od nekih drugih bob frizura koje zahtevaju precizno feniranje i svakodnevno peglanje, italijanski bob najbolje izgleda kada zadrži određenu dozu prirodnosti. Nakon sušenja okruglom četkom dovoljno je dodati nekoliko blagih talasa ili savijenih pramenova kako bi se postigao efekat pokreta. Cilj nije savršena frizura bez ijedne neposlušne vlasi, već upravo suprotno – kosa koja izgleda spontano, ali sofisticirano. Za završni efekat preporučuje se lagani sprej za teksturu ili lak za kosu koji će zadržati volumen bez osećaja težine.

Kome najbolje pristaje?

Jedan od razloga popularnosti italijanskog boba je njegova izuzetna svestranost. Posebno lepo pristaje osobama ovalnog i srcolikog oblika lica jer naglašava jagodice i definiše liniju vilice. Odlično funkcioniše i na različitim tipovima kose. Tankoj kosi daje utisak punoće i volumena, dok kod guste kose dodatno naglašava prirodnu teksturu i pokret.

Zbog volumena i mekoće često se preporučuje i ženama sa zrelijom kosom jer stvara utisak gušćih i zdravijih vlasi te licu daje svežiji izgled.

Iako se trendovi menjaju iz sezone u sezonu, italijanski bob pripada grupi frizura koje nadilaze prolazne trendove. Njegova inspiracija dolazi iz zlatnog doba italijanskog filma, ali zahvaljujući modernim interpretacijama deluje jednako aktuelno i danas.

Spoj volumena, elegancije i jednostavnog održavanja čini ga idealnim izborom za leto, ali i za sve one koji žele promenu koja će izgledati sofisticirano bez previše truda. Upravo zato italijanski bob mnogi već sada proglašavaju jednom od najlepših i najpoželjnijih frizura godine.

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