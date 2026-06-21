Aleksandra Prijović je za jedno fotografisanje ponela haljinu francuskog dizajnera visoke mode Stefana Rolana, iz njegove kolekcije za proleće 2026.

Rolan je poznat po skulpturalnom, arhitektonskom pristupu dizajnu, sa naglašenim linijama, dramatičnim volumenom i kontrastima. Sve te karakteristike vide se i na haljini koju Prijović nosi - posebno kroz prenaglašena ramena sa šiljatim detaljima i kroj koji stvara snažan, voluminozan efekat u odnosu na gornji deo.

Haljina je urađena u minimalističkoj, monohromatskoj paleti. Dugačak šlep dodatno daje utisak luksuza i pretvara kreaciju u gotovo umetničko delo.

Dizajner Stefan Rolan, čiju haljinu nosi Prijović, započeo je svoju karijeru veoma rano i to sa svega 20 godina. Radio je u modnoj kući Balensijaga, a već godinu dana kasnije postao je kreativni direktor muške linije, što ga je učinilo jednim od najmlađih umetničkih direktora u Parizu.

Nakon tog perioda, deset godina je proveo u prestižnoj kući visoke mode Jean-Louis Scherrer, nakon čega je osnovao sopstveni brend. Njegove kreacije danas nose brojne svetske zvezde, među kojima su Bijonse, Rijana, Zendaja, Selin Dion i članice porodice Kardašijan.

Posebno je poznata njegova dugogodišnja saradnja sa Lejdi Gagom, koja često bira njegove skulpturalne i ekscentrične kreacije.

Mokra haljina

Međutim, sada se digla prašina oko Aleksandrine haljine (6430 evra) koju potpisuje modni brend Di Petsa, iza kog stoji grčka dizajnerka Dimitra Petsa, poznata po svom prepoznatljivom "wet look" estetskom izrazu. Njene kreacije izgledaju kao da su izvajane direktno na telu i natopljene vodom, čime brišu granicu između odeće, skulpture i performansa, a često istražuju teme ženske senzualnosti, ranjivosti i snage. Brend Di Petsa postao je globalno prepoznat upravo zahvaljujući takvom konceptualnom pristupu modi, pa su njene haljine rado birane za najvažnije crvene tepihe i modne događaje. Među poznatim ličnostima koje su nosile njene kreacije nalaze se Ashley Graham, Charli XCX, Christina Aguilera i Teyana Taylor, što dodatno potvrđuje njen status među savremenim modnim imenima koja spajaju avangardu i pop kulturu. Njene kreacije su se pojavljivale i na velikim modnim događajima poput Met Gale, gde se Di Petsa uklapa u estetiku koja favorizuje dramatične, konceptualne i vizuelno upečatljive outfite koji privlače globalnu pažnju.



Naravno, niko nije mogao da ostane imun na to kako Dimitrine kracije stoje Aleksandri, pa su komentari bili: "Haljina prelepa, a ona kao Boginja", "Meni je ova haljina top. I stoji joj prelepo"...