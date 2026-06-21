Izvođači sve češće svoje javne povratke i projekte ne predstavljaju samo kroz muziku, već kroz pažljivo izgrađen vizuelni identitet u kojem garderoba igra jednako važnu ulogu kao i sam zvuk. Haljine, scenografija i saradnje sa prestižnim dizajnerima postaju deo šire priče o imidžu i poruci koju umetnik želi da pošalje publici.
Upravo tako je i povratak na muzičku scenu Aleksandre Prijović obeležen snažnim modnim narativom, u kojem luksuzne kreacije svetskih modnih kuća izlaze iz okvira crvenog tepiha i ulaze u muzičke spotove i promotivne vizuale, pretvarajući se u ključni element njenog ukupnog estetskog izraza.
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