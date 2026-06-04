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Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra
Aleksandra Prijović pojavila se na rođendanskoj proslavi sina Uroša Živkovića u sofisticiranom crnom izdanju koje odiše elegancijom.
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