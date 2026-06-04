U jednom beogradskom restoranu folk pevač Uroš Živković organizovao je proslavu rođendana svog sina, na kojoj je okupio brojne poznate ličnosti.



Među poznatim damama našla se i pevačica Aleksandra Prijović koja je svojim izgledom privukla pažnju.

Supa torba

U elegantnom i svedenom izdanju, ona je pokazala kako mala crna haljina nikada ne izlazi iz mode. Za ovu priliku odabrala je kratku crnu haljinu sa bogatom teksturom i diskretnim floralnim detaljima, dok je model sa otvorenim ramenima dodatno naglasio ženstvenost i sofisticiranost celokupnog stajlinga.

Kombinaciju je upotpunila minimalističkim sandalama sa tankim kaiševima i visokom potpeticom, koje su vizuelno izdužile siluetu, dok je crna Hermes torba klasičnog kroja koja na nekim sajtovima ide i do 30000 evra. Njom je zaokružila elegantan izgled.

Kosu je nosila ravnu i puštenu, a glamurozna šminka sa naglašenim očima i nude usnama dodatno je istakla njene crte lica.

Rezultat je stajling koji spaja bezvremensku eleganciju i moderan glamur, idealan za letnje večernje događaje i svečane prilike.

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