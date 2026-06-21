U narodnoj tradiciji veruje se da ime može da nosi posebnu simboliku i pozitivnu energiju, zbog čega roditelji pažljivo biraju kako će nazvati svoje dete.

Među starim srpskim imenima posebno se izdvaja Srećko, ime koje već svojim značenjem asocira na sreću, blagostanje i uspeh.

Ime Srećko nastalo je od reči "sreća" i vekovima je davano sa željom da dečaka kroz život prate dobre okolnosti, zdravlje i radost. U narodu postoji verovanje da su osobe sa ovim imenom vedrog duha, optimistične i da lako privlače pozitivne ljude i prilike.

Za Srećka se kaže da je vredan, iskren i spreman da pomogne drugima, zbog čega uživa poštovanje i poverenje okoline. Veruje se da su dečaci sa tim imenom smireni i sa pozitivanim pogledom na svet što im često pomaže da lakše prevaziđu izazove i ostvare ciljeve.

Iako ime ne određuje nečiju sudbinu, njegova simbolika zauzima posebno mesto u srpskoj tradiciji. Zbog toga se Srećko i danas smatra jednim od imena koje nosi poruku uspeha, dobrote i životne radosti, pa ga mnogi nazivaju pravim imenom za dečaka kojeg će pratiti sreća.