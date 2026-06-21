Ovan

Pred vama je dan pun energije i novih prilika. Na poslu ćete lako rešavati izazove, dok će u ljubavi iskren razgovor otkloniti nesporazume. Veče iskoristite za fizičku aktivnost ili druženje sa prijateljima.

Bik

Finansijska pitanja dolaze u prvi plan, pa je pravi trenutak da napravite plan troškova. Partner će ceniti vašu pažnju, a slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja deli njihove vrednosti.

Blizanci

Vaša komunikativnost danas dolazi do izražaja. Očekuju vas zanimljivi razgovori i mogućnost za novo poslovno poznanstvo. U ljubavi budite otvoreni, ali ne donosite ishitrene odluke.

Rak

Intuicija će vas voditi kroz ceo dan i pomoći vam da donesete pravu odluku. Moguće je iznenađenje od člana porodice ili drage osobe. Posvetite više pažnje odmoru i hidrataciji.

Lav

Ponedeljak vam donosi priliku da zablistate i preuzmete inicijativu. Vaše ideje privlače pažnju nadređenih, dok će na emotivnom planu jedan neočekivan susret probuditi leptiriće.

Devica

Organizacija je vaš najveći adut. Uspešno ćete završiti obaveze koje ste dugo odlagali. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku sitnicu i prepustite se trenutku.

Vaga

Dan je idealan za donošenje važnih odluka i rešavanje odnosa koji su bili napeti. Kreativnost je naglašena, pa ćete lako pronaći inspiraciju za nove projekte.

Škorpija

Moguće su promene planova, ali će vam upravo one doneti neočekivanu korist. U ljubavi je vreme za iskrenost, dok na poslu izbegavajte sukobe sa autoritetima.

Strelac

Optimizam i dobro raspoloženje prate vas tokom celog dana. Putovanja, edukacija ili novi kontakti mogu otvoriti vrata zanimljivim prilikama. Veče provedite u društvu ljudi koji vas inspirišu.

Jarac

Fokusirani ste na karijeru i dugoročne ciljeve. Vaš trud neće proći nezapaženo, ali pokušajte da pronađete ravnotežu između posla i privatnog života. Moguć je neočekivan finansijski dobitak.

Vodolija

Originalne ideje vam donose prednost u svemu što radite. Slobodne Vodolije mogu započeti zanimljivu komunikaciju koja bi mogla da preraste u nešto više. Prijaju vam promene i nova iskustva.

Ribe

Emocije će biti naglašene, ali će vam upravo one pomoći da bolje razumete sebe i druge. Posvetite se kreativnim aktivnostima ili hobiju koji vas ispunjava. Veče donosi mir i priliku za opuštanje uz najbliže.