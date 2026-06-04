U vremenu kada ljudi često menjaju poslove u potrazi za boljim prilikama, priča o 95-godišnjoj Japanki Jasukо Tamaki privukla je pažnju širom sveta.

Ona je u istoj kompaniji provela više od šest decenija, radeći isti posao, ali sa istim entuzijazmom kao na početku karijere.

Radi od 26. godine u istoj firmi

Jasukо Tamaki se 1956. godine pridružila kompaniji „Sunco Industries“ u Osaki, gde je počela kao kancelarijski radnik. Vremenom je napredovala do pozicije šefa odeljenja, ali je ostala verna istoj firmi više od 65 godina.

Kolege ovi vitalnu baku opisuju kao osobu koja je uvek bila tačna, posvećena i pozitivna, bez obzira na promene kroz koje je kompanija prolazila.

Zbog svoje neverovatne karijere, Tamaki je 2020. godine ušla u Ginisovu knjigu rekorda kao najstarija kancelarijska menadžerka na svetu. Skromno je komentarisala priznanje: „Sve što sam radila bilo je samo moja dužnost. Duboko sam zahvalna.“

Dodala je i da je njen cilj uvek bio da bude korisna drugima i da doprinese sreći svojih kolega.

Uči i u poznim godinama

I van posla, baka Tamaki vodi disciplinovan život. Budi se u 5:30 ujutru, praktikuje jogu i čita budističke sutre pre nego što krene na posao peške, autobusom ili metroom. Ona je i strastveni čitalac, a čak je polagala i japanski ispit znanja kanđi znakova kako bi održala mentalnu oštrinu. U slobodno vreme igra karte i mahjong, ali i rado savetuje mlađe kolege.

Ono što je posebno fascinantno jeste da Tamaki nikada nije prestala da uči. Sa 67 godina počela je da koristi računare, a već do 70. ih je u potpunosti savladala. Kasnije je nastavila da polaže razne sertifikate, a u 90-im je već aktivno koristila društvene mreže.

Inspiracija koja traje decenijama

Prema izveštajima, baka Jasuko sa 95 godina i dalje radi, što znači da njen radni vek traje skoro 70 godina. U Japanu se ovakve životne priče često povezuju sa konceptom "ikigai", koji podrazumeva da ljudi ostanu aktivni, ispunjeni i povezani sa zajednicom i u starosti.

Njena priča danas inspiriše ljude širom sveta i pokazuje da rad, svrha i učenje ne moraju da prestanu ni u poznim godinama.

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