Modni trendovi poslednjih godina sve češće crpe inspiraciju iz porodičnih ormara. Tako sada na scenu stupaju takozvane „bakine“ sandale, koje su ovog leta pravi modni hit.

Naziv ne znači da ih nose bake, već da podsećaju na udobne i praktične modele sandala i papuče kakve su nekada bile zaštitni znak starijih žena. Ono što je nekada bilo sinonim za funkcionalnost, danas je jedan od najpoželjnijih modnih komada sezone.

Sve veća potreba za udobnošću obuće promenila je modne prioritete, pa su sandale sa anatomskim đonom, stabilnim kaiševima i ergonomskim dizajnom postale nezaobilazan izbor mnogih žena. Trend savršeno prati i popularna nostalgija za vintidž stilom, zbog čega su modeli inspirisani prošlim decenijama ponovo u centru pažnje.

Posebnu popularnost stekli su brendovi, poput „Birkenstock“, „Scholl“, „Teva“ i „Fit Flop“, čiji modeli kombinuju maksimalnu udobnost i minimalistički dizajn. Njihovu popularnost dodatno su pojačale saradnje sa poznatim modnim kućama, čime su nekada jednostavne sandale dobile status trendi modnog komada.

Trend su brzo prihvatili svi, pa se ove sezone mogu pronaći brojni modeli sa debljim ili tankim kaiševima, u raznim bojama, anatomskim ulošcima po niskim cenama.

Njihova najveća prednost je svestranost. Odlično se kombinuju sa lanenim pantalonama, širokim košuljama, slip haljinama, džinsom i lepršavim midi suknjama. Zahvaljujući spoju stila i udobnosti, „bakine“ sandale postale su obuća koju mnoge žene nose od jutra do večeri.

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