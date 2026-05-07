Trendovi iz prošlosti ponovo osvajaju modnu scenu, a ovog leta u prvi plan vraćaju se legendarne sandale iz 90-ih. Reč je o takozvanim „floss“ sandalama (sandale sa kaišićima), minimalističkom modelu koji je već zaludeo žene i obećava da će biti apsolutni hit sezone.

Sandale koje izdužuju noge

„Floss“ sandale dobile su ime po engleskoj reči za zubni konac, što jasno opisuje njihov dizajn. Imaju tanke kaišiće koji obavijaju stopalo. Upravo zahvaljujući toj jednostavnosti, noge izgledaju duže i vitkije jer nema vizuelne prepreke između stopala i gornjeg dela noge.

Za razliku od previsokih štikli, ove sandale često imaju umerene visine potpetice, poput „kitten“ modela ili nižih blok peta, što ih čini i elegantnim i udobnim izborom za svakodnevno nošenje.

Povratak trenda iz 90-ih

Iako su bile popularne krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina, kada su ih nosile modne ikone poput Kejt Mos i lik Keri Bredšo, sandale sa kaišićima poslednjih godina doživljavaju veliki povratak na modnu scenu.

Velike modne kuće dodatno su oživele ovaj trend, a kolekcije za sezonu proleće/leto potvrdile su da su sandale sa kaišićima nezaobilazan komad u garderoberu svake žene.

Zašto su svi poludeli za njima

Glavna prednost ovih sandala je njihova praktičnost. Odlično se uklapaju uz različite komade garderobe, od laganih letnjih haljina i bermuda do farmerki i elegantnih večernjih kombinacija.

Zahvaljujući minimalističkom dizajnu, daju sofisticiran izgled bez mnogo truda.

U sezoni 2026. dominiraju neutralne nijanse poput bež, zlatne i boje kože, jer vizuelno izdužuju noge. Za one koji vole upečatljive kombinacije, tu su i modeli u jarkim bojama, poput crvene ili električno plave.

