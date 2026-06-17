Višegodišnja biljka koja uspeva u vlažnim i tropskim područjima, a najviše je rasprostranjena u Indiji, Nepalu, Šri Lanki i pojedinim delovima jugoistočne Azije.

U svom prirodnom staništu najčešće raste uz rečne obale, močvare i pirinčana polja, gde formira guste, puzajuće tepihe od sitnih svetlozelenih listova. Njenu nežnu lepotu upotpunjuju mali cvetovi bele ili svetloljubičaste boje, koji biljci daju poseban dekorativni šarm.

Biljka sa bogatom ajurvedskom tradicijom

Bakopa, poznata i pod nazivom brahmi, vekovima zauzima posebno mesto u ajurvedskoj medicini i smatra se jednom od najcenjenijih lekovitih biljaka Istoka.

U tradicionalnoj upotrebi povezuje se sa poboljšanjem pamćenja, koncentracije i mentalne jasnoće, zbog čega je poznata i kao „biljka uma“.

Prema starim indijskim verovanjima, bakopa doprinosi bistrini misli, unutrašnjem miru i boljoj usmerenosti pažnje. Zbog toga su je često koristili monasi kao pomoć tokom meditacije i duhovnih vežbi.