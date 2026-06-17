Višegodišnja biljka koja uspeva u vlažnim i tropskim područjima, a najviše je rasprostranjena u Indiji, Nepalu, Šri Lanki i pojedinim delovima jugoistočne Azije.

U svom prirodnom staništu najčešće raste uz rečne obale, močvare i pirinčana polja, gde formira guste, puzajuće tepihe od sitnih svetlozelenih listova. Njenu nežnu lepotu upotpunjuju mali cvetovi bele ili svetloljubičaste boje, koji biljci daju poseban dekorativni šarm.

Biljka sa bogatom ajurvedskom tradicijom

Bakopa, poznata i pod nazivom brahmi, vekovima zauzima posebno mesto u ajurvedskoj medicini i smatra se jednom od najcenjenijih lekovitih biljaka Istoka.

U tradicionalnoj upotrebi povezuje se sa poboljšanjem pamćenja, koncentracije i mentalne jasnoće, zbog čega je poznata i kao „biljka uma“.

Prema starim indijskim verovanjima, bakopa doprinosi bistrini misli, unutrašnjem miru i boljoj usmerenosti pažnje. Zbog toga su je često koristili monasi kao pomoć tokom meditacije i duhovnih vežbi.

Iako savremena nauka i dalje istražuje i proverava njene potencijalne koristi, bakopa i danas ima važno mesto u svetu biljnih suplemenata i prirodne nege, gde se ceni zbog dugogodišnje tradicije upotrebe.

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Kako se neguje bakopa?

Bakopa je biljka koja ne zahteva mnogo pažnje, pa je dobar izbor i za manje iskusne ljubitelje cveća. Najvažnije je obezbediti joj dovoljno vlage i odgovarajuće uslove za rast.

Zalivanje

Zemljište treba da bude stalno umereno vlažno. Tokom toplih letnjih dana, posebno kada se gaji u saksiji, može biti potrebno i svakodnevno zalivanje.

Položaj

Najbolje joj odgovaraju svetla mesta sa puno indirektne sunčeve svetlosti, ali dobro podnosi i blagu polusenku.

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Zemljište

Najbolje uspeva u rastresitom, hranljivom supstratu koji zadržava vlagu, ali istovremeno omogućava dobru drenažu.

Temperatura

Pošto je osetljiva na niske temperature i mraz, u područjima sa hladnijim zimama najčešće se gaji kao jednogodišnja biljka ili se tokom zime unosi u zatvoren prostor.

Prihrana

Tokom perioda intenzivnog rasta i cvetanja preporučuje se prihrana blagim tečnim đubrivom na svake dve do tri nedelje, kako bi biljka bila bujnija i obilnije cvetala.

Uz pravilnu negu, bakopa će nagraditi gustim zelenilom i mnoštvom nežnih cvetova koji mogu ukrašavati terasu, balkon ili vrt tokom većeg dela sezone.

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