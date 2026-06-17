Svi smo primetili ono jedno mesto na plaži gde nema talasa i gde voda deluje neobično mirno, pa ljudi često požure baš tamo da uđu u more i plivaju.

To je jedna od najvećih grešaka zbog koje svake godine stradaju i iskusni plivači, a da ni sami ne shvate šta se zapravo dogodilo.

Da li ste i vi nekada ušli u vodu na takvom mestu, uvereni da je ono najbezbednije?

To nije mirno more, već podvodna struja koja brzo povlači.

Ta naizgled mirna površina bez pene zapravo je morska povratna struja, poznata kao rip current.

Ona ne povlači plivača ka dnu, već ga velikom brzinom odvlači od obale i zone spasa.

Brzina ove struje može dostići i do 2,5 metra u sekundi, što znači da vas može odneti ka pučini brže nego što olimpijski plivač može da dopliva ka obali.

Tri znaka da je ispred vas opasna zamka na letovanju

Pre nego što uopšte spustite peškir na pesak, obratite pažnju na vodu i potražite sledeće znake:

Pojas bez talasa: Deo mora gde se talasi ne lome, dok sa obe strane normalno penušaju.

Drugačija boja vode: Taj deo je često tamniji ili mutniji jer struja podiže pesak i mulj sa dna.

Plutajući otpad: Pena, morska trava i sitni predmeti koji se ne vraćaju ka obali, već se kreću ka otvorenom moru.

Šta uraditi ako vas struja povuče?

Najčešća greška je pokušaj da se pliva direktno ka obali.

To dovodi do brzog zamora i panike, jer osoba troši snagu, a obala se sve više udaljava.

U borbi protiv ove struje ne pomažu ni snaga ni kondicija. Ključno je ostati smiren i postupati pravilno.

Pravilan postupak u nekoliko sekundi

Ne treba plivati direktno ka obali dok god osećate da vas struja vuče unazad.

Opustite telo i lebdite na vodi dok ne osetite da je snaga struje oslabila.

Zatim počnite da plivate paralelno sa obalom, bočno, kako biste izašli iz uskog pojasa struje.

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