Ako ste mislili da su baletanke izašle iz mode, vreme je da promenite mišljenje. Proleće 2026. donosi veliki povratak ovog bezvremenskog modela, koji je ponovo među najpoželjnijom ženskom obućom.

Povratak baletanki na velika vrata

Nakon dugog perioda dominacije glomaznih patika i platformi, modni trendovi obuće se vraćaju jednostavnijem i ženstvenijem stilu. Upravo tu na scenu stupaju baletanke, lagane, praktične i elegantne. Posebno se izdvaja model „Meri Džejn“ (baletanke sa tankim kaišem preko risa), koji klasičnim baletankama daje moderniji i upečatljiviji izgled.

Zašto su baletanke ponovo hit?

Glavni razlog njihove popularnosti je kombinacija udobnosti i stila. Izuzetno su udobne, gotovo kao patike, lako se kombinuju uz poslovne i opuštenije kombinacije, a pristupačne su svima.

Možete ih nositi uz pantalone, farmerke, suknje ili haljine - podjednako dobro izgledaju u svakoj varijanti. U galeriji pogledajte nekoliko modela koje vam predložimo.

Pristupačna cena kao veliki plus

Još jedan razlog zbog kojeg su baletanke osvojile žene jeste njihova cena. Čak i kvalitetniji modeli dostupni su po relativno niskim cenama.

Na primer, popularni modeli iz ponude Zara mogu se pronaći već od 3.990 dinara.

