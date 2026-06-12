Kolumbijska muzička zvezda Šakira izazvala je oduševljenje pred više od 85.000 gledalaca nastupom na svečanom otvaranju 23. Svetskog prvenstva u fudbalu. Turnir je zvanično počeo na čuvenom stadionu Azteka u Meksiko Sitiju, a atmosfera je od prvog trenutka bila usijana.

Pored Šakire, publiku je pozdravila i glumica Salma Hajek, dok su posebnu čar ceremoniji dali nastupi slavnog tenora Andree Bočelija i američke pevačice korejskog porekla Ejae.

Nije želela da napusti teren

Da je bila odlično raspoložena, Šakira je pokazala ne samo tokom nastupa, već i nakon što je sišla sa bine. Brojni navijači snimili su pevačicu kako pleše, zastaje da pozdravi ljude oko sebe i uživa u atmosferi kao da je tek stigla na stadion.

Video-snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da su članovi protokola i obezbeđenja nekoliko puta pokušavali da je požure kako bi napustila teren, ali se ona na to nije previše obazirala. Umesto da žuri ka izlazu, nastavila je da pleše u svom ritmu i pozdravlja publiku.

Najveće Svetsko prvenstvo do sada

Ceremonija u Meksiku bila je samo prva od tri planirana spektakla povodom otvaranja prvenstva. Slične manifestacije očekuju se i u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, koje su zajedno sa Meksikom domaćini ovog istorijskog turnira.

Nakon muzičkog programa usledio je prvi meč prvenstva između reprezentacija Meksika i Južne Afrike, dok su nacionalne himne izvedene uživo pred početak utakmice.

Ovogodišnje Svetsko prvenstvo ostaće upamćeno i po tome što je najveće u istoriji fudbala - prvi put učestvuje čak 48 reprezentacija, što ga čini najmasovnijim Mundijalom do sada.