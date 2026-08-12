Ako volite pite, ali vam se ne razvlače kore i ne provodi vam se pola dana u kuhinji, grčka pita bez kora mogla bi da postane vaš novi omiljeni recept. Priprema se u jednoj posudi, bez komplikovanog razvlačenja testa, a smesa je gotova za svega nekoliko minuta.

Kombinacija spanaća, fete, mocarele i parmezana daje piti bogat mediteranski ukus. Tokom pečenja na površini se formira fina zlatna korica, dok unutrašnjost ostaje mekana, sočna i puna ukusa. Možete je poslužiti toplu, ali je podjednako ukusna i kada se ohladi.

Odličan je izbor za doručak, ručak ili večeru. Poslužena uz jogurt, kiselo mleko ili svežu salatu, lako može da postane ukusan i lagan obrok.

Grčka pita bez kora priprema se za čas

Najveća prednost ovog recepta je što nema razvlačenja kora, slaganja slojeva niti dugog zadržavanja u kuhinji.

Priprema je veoma jednostavna. Potrebno je da pripremite spanać, umutite osnovnu smesu, dodate sireve i začine, a zatim sve sjedinite i stavite u rernu. Za kratko vreme dobićete mirisnu, sočnu pitu sa hrskavom zlatnom površinom.

Zahvaljujući kombinaciji mleka, jaja i sireva, grčka pita ostaje mekana i sočna iznutra, dok se na površini tokom pečenja stvara ukusna zlatna korica od parmezana.

Sastojci

Za pripremu grčke pite potrebno je:

2 kašike maslinovog ulja

290 g svežeg spanaća

130 g brašna

1 kašika praška za pecivo

1 kašičica soli

250 ml mleka

2 jaja

60 g otopljenog putera

120 g mocarele

120 g feta sira

2 kašike rendanog parmezana

2 kašike sitno seckane mirođije

So i biber po ukusu

Po želji možete dodati i malo sitno seckanog mladog luka, koji će piti dati dodatnu aromu.

Kako se pravi grčka pita

Najpre zagrejte rernu na 190 stepeni.

Ukoliko koristite mladi luk, kratko ga propržite na maslinovom ulju. Zatim dodajte prethodno opran i sitno iseckan spanać. Začinite solju i biberom i kratko dinstajte, tek toliko da spanać omekša.

Kada je gotov, prebacite spanać u cediljku i dobro ga ocedite. Ovaj korak je veoma važan jer višak tečnosti može učiniti pitu previše vlažnom.

Oceđeni spanać ostavite sa strane, a zatim u većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte mleko, jaja i otopljeni puter, pa sve dobro umutite dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.

U pripremljenu smesu dodajte spanać, sitno seckanu mirođiju, rendanu mocarelu i izmrvljen feta sir. Sve dobro sjedinite, a zatim po ukusu dodajte još malo soli i bibera.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje ili blago podmazan maslinovim uljem. Površinu pospite rendanim parmezanom.

Pitu pecite oko 40 do 45 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatnosmeđu boju.

Nakon pečenja izvadite pitu iz rerne i ostavite je da odstoji najmanje 15 minuta pre sečenja. Na taj način će se lepše stegnuti, pa će komadi biti uredniji i pita se neće raspadati.

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