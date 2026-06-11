Pola šolje obične kuhinjske soli i ključala voda iz čajnika mogu da reše zapušen odvod brže nego soda i sirće, a sve to košta manje od 30 dinara. Iako kombinacija sode i sirćeta deluje dramatično zbog šištanja i pene, često samo razmaže masnoću koja je zalepljena u cevima. So, s druge strane, deluje drugačije jer struže i rastapa naslage.

Svi znamo onaj neprijatan trenutak kada voda u sudoperi stoji i ne otiče. Sapunica se diže, prostor ispod lavaboa počinje da miriše ustajalo, i odmah se razmišlja o majstoru i trošku koji može da bude nekoliko hiljada dinara.

Ipak, pre nego što se pozove majstor, vredi probati nešto što već imate u kuhinji.

Glavni uzrok sporog oticanja vode u kuhinji najčešće nije kosa kao u kupatilu, već masnoća od tiganja, ostaci hrane poput mesa i umaka koji se hlade i stvrdnjavaju na zidovima cevi.

Krupna so deluje kao blagi abraziv. Kada se ispere ključalom vodom, ona razgrađuje masni sloj i odvaja ga od zidova cevi, omogućavajući da se lakše ispere niz odvod, umesto da se samo gura u jednu zagušenu masu.

Soda i sirće naprave reakciju koja traje svega nekoliko sekundi. Lepo zapeni, ali ta pena nema dovoljno snage da ukloni zalepljenu masnoću.

So i vrela voda, s druge strane, duže zadržavaju temperaturu i uz to deluju mehanički na naslage. Zbog toga u kuhinjskom odvodu so u većini slučajeva daje bolji rezultat.

Postupak odčepljivanja odvoda solju je jednostavan i brz, traje kraće nego jedna epizoda serije, a potrebni su samo so i čajnik sa ključalom vodom. Prvo je potrebno ukloniti što više stajaće vode iz sudopere, krpom ili šoljom. Zatim se u otvor odvoda sipa oko pola šolje krupne soli. Odmah nakon toga se prelije sa približno pola litra ključale vode iz čajnika. Potom treba sačekati između osam i deset minuta da so omekša masnoću. Na kraju se pusti mlaz vrele vode iz slavine oko minut kako bi sve ispralo sistem. Ako voda i dalje sporo otiče, postupak se može ponoviti, jer kod jače zapušenih cevi druga runda obično dovrši posao.

Najčešća greška zbog koje se odvodi brže zapušavaju nije u načinu čišćenja, već u navici. Mnogi sipaju vrelu mast od pečenja direktno u sudoperu, često uz hladnu vodu. U takvim uslovima mast se u cevima brzo hladi i stvrdnjava, pa se lepi za zidove poput voska. Vremenom se tako stvara čep koji se teško uklanja.

Umesto toga, ostatke masti treba sakupljati u posebnu posudu, poput stare tegle ili limenke, i baciti u smeće. To posebno pomaže u starijim instalacijama gde se zapušenja javljaju češće.

So i vrela voda ne oštećuju kuhinjske cevi, bilo da su plastične ili metalne. Radi se o blagom načinu čišćenja, bez agresivnih hemikalija koje mogu vremenom da oštete spojeve i stare instalacije.

Kao preventiva, jednom mesečno se može ubaciti šaka soli i preliti ključalom vodom i kada odvod radi normalno. Time se sprečava nakupljanje masnoće i smanjuje rizik od ozbiljnog zapušenja.

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