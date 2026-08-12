Neki ljudi svađu zaborave čim se strasti smire, a drugi se i godinama kasnije sećaju šta ste rekli, kako ste ih pogledali i zašto ste ih razočarali. Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi posebno teško zaboravljaju postupke koji su ih povredili. Možda će oprostiti i nastaviti dalje, ali to ne znači da su izbrisali ono što se dogodilo.

Škorpija

Ako postoji znak kojem se pripisuje gotovo fotografsko pamćenje kada su u pitanju izdaje i razočaranja, onda je to Škorpija. Pripadnici ovog znaka odnose doživljavaju vrlo intenzivno pa teško prelaze preko situacija u kojima je neko izneverio njihovo poverenje.

Škorpija vam možda neće odmah pokazati koliko ga je nešto pogodilo. Može delovati potpuno mirno i ponašati se kao da je stvar završena, no vrlo je verovatno da će se dugo sećati šta se dogodilo. Posebno teško zaboravlja laži, manipulaciju i izdaju. Jednom narušeno poverenje kod njega se vrlo teško vraća.

Rak

Rakovi pamte prvenstveno emocije. Možda se neće sećati svake reči koju ste izgovorili, ali vrlo dobro pamte kako su se zbog vas osećali. Upravo zato neke povrede mogu nositi sa sobom puno duže nego što ljudi oko njih očekuju.

Budući da im mnogo znače bliskost, porodica i osećaj sigurnosti, najviše ih pogađaju postupci ljudi do kojih im je stalo. Ako ste bili uz njih u teškom trenutku, pamtiće to godinama. Isto važi i u suprotnom smeru - ako ste ih napustili kada ste im bili potrebni, teško će to potpuno zaboraviti.

Bik

Bikovi nisu poznati po tome da lako menjaju mišljenje, a slično važi i za njihova sećanja na ljude. Kada nekome veruju, očekuju stabilnost i doslednost. Ako ih osoba razočara, mogu oprostiti, ali će ubuduće biti znatno oprezniji.

Kod njih se ne radi nužno o želji za osvetom. Bik jednostavno koristi prošla iskustva kao upozorenje. Ako ste jednom prekršili obećanje, velika je verovatnoća da će se toga setiti kada mu sledeći put nešto obećate. Drugu priliku možete dobiti, ali ona neće automatski vratiti staro poverenje.

Devica

Device imaju oko za detalje, a to se često odnosi i na međuljudske odnose. Mogu se setiti sitnice koju je neko drugi odavno zaboravio, posebno ako im je ona pomogla stvoriti određenu sliku o nečijem ponašanju.

Za razliku od emotivnijih znakova, Devica će često analizirati šta se dogodilo, zašto se dogodilo i da li se ista situacija već ponavljala. Zato nije neobično da usred rasprave spomene nešto što ste uradili pre nekoliko meseci. Ne mora značiti da vam celo vreme zamera - jednostavno nije zaboravila.

Jarac

Jarčevi posebno dobro pamte postupke koji im otkrivaju mogu li se na nekoga osloniti. Ako ste pokazali da ste pouzdani, to će ceniti. No ako ste ih nekoliko puta izneverili, vrlo brzo ćete završiti u kategoriji ljudi od kojih više ne očekuju mnogo.

Neće nužno pokretati stare svađe niti vas podsećati na svaki propust. Umesto toga, mogu jednostavno promeniti odnos prema vama. Jarac pamti iskustva i na osnovu njih postavlja granice, pa ponekad tek kasnije shvatite da vam više ne veruje kao pre.

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