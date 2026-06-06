Redovna nega stopala pomaže da pete ostanu meke, sprečava zadebljanja i održava stopala urednim tokom cele godine.

Prateći nekoliko jednostavnih koraka, efekat može biti veoma sličan onome koji se postiže u salonu, ali bez potrebe za terminom i dodatnim troškovima.

Prvi korak je opuštajuća kupka koja omekšava kožu i priprema stopala za dalju negu.

U toplu vodu dodajte malo soli ili nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja i držite stopala deset do petnaest minuta. Za dodatnu svežinu možete dodati nekoliko kapi limunovog soka.

Nakon kupke vreme je da uklonite grubu kožu. Turpijom za pete ili kamenom nežno pređite preko zadebljalih delova, posebno peta i jastučića stopala. Nemojte preterivati, cilj je glatka, a ne iziritirana koža.