Redovna nega stopala pomaže da pete ostanu meke, sprečava zadebljanja i održava stopala urednim tokom cele godine.

Prateći nekoliko jednostavnih koraka, efekat može biti veoma sličan onome koji se postiže u salonu, ali bez potrebe za terminom i dodatnim troškovima.

Prvi korak je opuštajuća kupka koja omekšava kožu i priprema stopala za dalju negu.

U toplu vodu dodajte malo soli ili nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja i držite stopala deset do petnaest minuta. Za dodatnu svežinu možete dodati nekoliko kapi limunovog soka.

Nakon kupke vreme je da uklonite grubu kožu. Turpijom za pete ili kamenom nežno pređite preko zadebljalih delova, posebno peta i jastučića stopala. Nemojte preterivati, cilj je glatka, a ne iziritirana koža.

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Za glatka stopala dovoljne su dve namirnice iz kuhinje, šećer i maslinovo ulje. Laganim kružnim pokretima izmasirajte stopala kako biste uklonili mrtve ćelije i podstakli cirkulaciju. Nakon toga stopala isperite i dobro osušite.

Skratite nokte do željene dužine i oblikujte ih turpijom. Najbolje je da budu ravno sečeni kako biste smanjili mogućnost urastanja. Kožicu oko noktiju omekšajte uljem i pažljivo potisnite štapićem.

Ovo je korak koji pravi najveću razliku. Nanesite bogatu kremu ili masku za stopala i dobro je umasirajte. Posebno su korisni preparati sa shea maslacem, bademovimili kokosovim uljem.

Pre nanošenja laka prebrišite nokte kako biste uklonili ostatke ulja. Zatim nanesite bazu, dva sloja boje i završni sloj za sjaj i dužu postojanost. Mala tajna je da sačekate da se svaki sloj potpuno osuši pre sledećeg.

Nekoliko minuta masaže stopala može napraviti veliku razliku. Izmasirajte pete, luk stopala i prste kako biste podstakli cirkulaciju i opustili se nakon napornog dana.

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