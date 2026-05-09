Iako je sezona sandala tek pred nama, ne treba potceniti komfor svilenkasto glatkih stopala tokom cele godine. Ključ za glatka stopala je uklanjanje suvih i mrtvih ćelija kože, no postoji jedan poseban sastojak za negu koji može biti od velike pomoći: glikolna kiselina.

Prema mišljenju dermatologa, hemijski piling je savršen za gruba stopala, a upravo se tu ističe glikolna kiselina, moćna alfa hidroksi kiselina (AHA), sastavljena od super malih molekula koje prodiru u kožu i "odrade" piling. Glikolna kiselina je važna jer povećava izmenu ćelija, što znači da se uklanja gornji, mrtvi sloj kože. Bustle piše kako je ovaj sastojak omiljen među dermatolozima zbog svoje sposobnosti poboljšanja tonusa i teksture kože, simuliranja proizvodnje kolagena i smanjivanja tamnih mrlja te u održavanju čistih pora.

Dakle, glikolna kiselina idealna je za poboljšanje teksture na stopalima, kao i na ostatku tela. Do ispucalih stopala dolazi zbog dehidrirane kože, što za posledicu ima nakupljanje mrtvih ćelija kože. Kad je koža jako zadebljana, što je stanje poznato kao hiperkeratoza, ona je manje savitljiva i lakše puca. Tu u igru "uskače" AHA kiselina. Glikolna kiselina deluje tako što prvo smanjuje hiperkeratozu, a kako je i humektant, "izvlači" vlagu iz vazduha i pomaže da se hidrira koža na stopalima.

Budući da je koža na stopalima deblja od one na licu, ne trebate se ustručavati posegnuti za većom koncentracijom kiseline. Dermatolozi preporučuju hidratantne kreme koje sadrže 15 do 20 odsto glikolne kiseline. Preporučuju proizvode u kojima se glikolna kiselina kombinuje s drugim učinkovitim sastojcima, poput hidratantnih krema ili drugih nežnih pilinga. Na primjer, formule koje sadrže hijaluronsku kiselinu ili ceramide mogu pomoći da koža ostane hidrirana.

Proces je sledeći: prvo stopala namočite u mlakoj vodi, 5 do 10 minuta. Osušite ih, a zatim nanesite hidratantnu kremu na bazi glikolne kiseline. Obujte pamučne čarape i ostavite ih preko noći. Ako postupak ponavljate svako veče, tekstura kože trebala bi se poboljšati kroz nekoliko nedelja.

Dermatolozi se slažu da je glikolna kiselina sigurna za korišćenje, no može doći do peckanja ako je koža jako napuknuta pa je u tom slučaju preskočite. Mislite li da neki drugi problem doprinosi suvoći stopala, razgovarajte s dermatologom.

Video: