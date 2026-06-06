Nesrećan brak ne počinje svađom u kuhinji, već tišinom u kolima dok se vraćate kući. Žena prvo prestane da priča o sitnicama, zatim prestane da se smeje na tuđe šale. Tek na kraju jasno kaže da nešto ne valja, a do tada okolina to već primeti.

Promene se prvo vide po tome šta više ne radi, a ne po onome što izgovara. Žena u nesrećnom braku retko otvoreno kritikuje partnera. Naprotiv, često ga brani pred drugima jače nego što bi trebalo. Međutim, prestane da ga pominje u svakodnevnim razgovorima. Kolege primete da često govori ja sam išla, ja sam kupila, ja sam odlučila, kao da muž više nije deo te jednačine.

Druga sitnica je telefon. Ranije se javljala čim stigne na posao, slala slike sa pijace, pisala šta će za večeru. Sada telefon ćuti satima, a kada zazvoni, lice joj ostaje isto. Tada postaje jasno da je brak prešao iz ljubavi u rutinu preživljavanja.

Telo uvek prvo otkriva loš brak. Nesrećna žena počinje drugačije da diše kada partner uđe u sobu. Ramena se podignu, vilica se stegne, glas postane viši. Prijateljice to odmah primete, dok on obično ništa ne primeti.

Spavanje se menja prvo. Budi se u tri ujutru i gleda u plafon. Pije kafu sama pre nego što se partner probudi, jer su ti trenuci tišine jedini deo dana koji oseća kao svoj. Hronični umor bez medicinskog razloga je jedan od najtežih simptoma koje lekari povezuju sa dugotrajnim stresom u vezi.

Nesrećan brak se može prepoznati na prvi pogled po tome što žena previše radi. Stalno pere, kuva, sređuje, pravi spiskove i organizuje rođendane svih unaokolo. Posao joj postaje sklonište, a deca alibi. Sve to samo da ne sedne sama sa partnerom za sto bez televizora u pozadini.

Prijatelji počinju da nestaju, a izgovori se ponavljaju. Kada brak ne funkcioniše, društveni krug se sužava. Otkazuje kafe u poslednjem trenutku, izbegava okupljanja gde idu parovi i viđa drugarice samo na kratko dok je partner na treningu. Izolacija postaje tihi alarm koji žene same sebi ne priznaju mesecima.

Često počinje da troši novac na sitnice koje joj ranije nisu trebale. Novi ruž, još jedna sveća za policu, peti šal iste boje. Kupovina postaje mala doza kontrole u životu u kojem oseća da ništa ne bira sama. To nije zadovoljstvo, to je pokušaj da se krpi praznina.

Brak ne funkcioniše kada partneri prestanu da se dodiruju slučajno, prestanu da se gledaju u oči duže od nekoliko sekundi i prestanu da se svađaju o stvarima koje su im važne. Tišina u takvoj vezi je gora od vike.

Najopasniji znak je onaj koji se najteže prizna. To je trenutak kada žena počne da mašta o životu bez njega. Ne sa nekim drugim, već samo bez njega. Zamišlja stan, jutarnju kafu, vikend bez obaveza. Te misli ne dolaze iz besa, već iz iscrpljenosti. Žena koja sanja samoću usred braka već je polovinom napustila taj odnos.

Ako se bar tri od ovih znakova prepoznaju kod sebe ili kod partnerke, razgovor mora da se pokrene. Ćutanje je jedino što sigurno ne pomaže.

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