Maslinovo ulje važi za jednu od najzdravijih namirnica, ali stručnjaci upozoravaju da njegova korist zavisi isključivo od kvaliteta. Problem je što mnoga ulja koja se prodaju kao ekstra devičanska zapravo nisu potpuno prirodna i često su mešana sa jeftinijim biljnim uljima.

Zbog toga je veoma važno da prilikom kupovine pažljivo pročitate deklaraciju i obratite pažnju na nekoliko ključnih detalja.

Veliki broj ulja nije potpuno čist

Prema jednom američkom istraživanju, čak oko 70 odsto proizvoda označenih kao ekstra devičansko maslinovo ulje bilo je pomešano sa jeftinijim uljima. Stručnjaci savetuju da se ne oslanjate samo na cenu ili izgled flaše, već da proverite sastav, način proizvodnje i ambalažu.

Kako prepoznati pravo ekstra devičansko maslinovo ulje?

Kod pravog ekstra devičanskog maslinovog ulja jedini sastojak treba da bude maslinovo ulje. Ono se dobija prirodnim ceđenjem svežih i kvalitetnih maslina, bez hemijske obrade i dodataka. Kvalitetno ulje ima specifičan miris masline, blago gorak ukus i može biti zelenkaste do tamnosmeđe boje.

Stručnjaci ističu da je upravo blaga gorčina znak dobrog kvaliteta.

Obratite pažnju na ove oznake na etiketi

Prilikom kupovine proverite da li na pakovanju piše:

ekstra devičansko maslinovo ulje

hladno ceđeno

nerafinisano

Takođe, oleinska kiselina ne bi trebalo da prelazi 0,8 odsto, jer je to jedan od pokazatelja kvaliteta.

Jednostavan trik sa frižiderom

Postoji i brz način da proverite da li je ulje pravo. Sipajte malu količinu maslinovog ulja u frižider. Ako se ulje zgusne i zamuti, velika je verovatnoća da je reč o pravom ekstra devičanskom maslinovom ulju.

Ambalaža je veoma važna

Mnogi kupuju ulje u providnim plastičnim flašama jer su jeftinije, ali stručnjaci upozoravaju da svetlost, toplota i vazduh mogu brzo pokvariti kvalitet ulja. Najbolji izbor je maslinovo ulje u tamnoj staklenoj boci, jer takva ambalaža najbolje čuva ukus, miris i hranljive sastojke.

Kako da znate da je ulje pokvareno?

Pokvareno maslinovo ulje ima:

užegao miris

neprijatan ukus

slab miris masline

potpuno blag ili „mastan“ ukus bez gorčine

Ako primetite ove promene, ulje verovatno više nije kvalitetno za upotrebu.

