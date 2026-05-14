Sin Hejli Biber, Džek Bluz, pomaže da njegova mama ostane sita.

Hejli Biber (29) je u sredu, 13. maja podelila je simpatičan video na Instagramu u kojem njen sin Džek (1) hrani svoju mamu grickalicama.

Manekenka je otvarala usta dok joj Džekov mali ručić daje hranu dok sedi u njenom krilu.

„Lični aparat za grickalice“, napisala je Hejli u opisu objave, dok je u pozadini svirala pesma Stivija Vondera „Isn't She Lovely“.

Hejli je na drugoj fotografiji ljubila svog sina kojeg deli sa suprugom Džastinom Biberom (32). Preko Džekovog lica je stavila emotikon u obliku roze srca radi zaštite privatnosti, prenosi People.

Dan majki

Najnovija objava Hejli dolazi nakon što je proslavila svoj drugi Dan majki sa sinom u nedelju, 10. maja.

Tim povodom, manekenka je na Instagramu objavila crno-belu selfi fotografiju sebe i Džeka. „Volim što sam tvoja mama“, napisala je uz fotografiju.

Majčinstvo

Hejli je pre toga govorila o majčinstvu u intervjuu za Time, koji je objavljen na Jutjubu 6. maja.

Ona se prisetila kako je rodila Džeka iste godine kada je prodala svoju kompaniju, naglašavajući da je ulazak u majčinstvo u isto vreme kada i prodaja doneo „mnogo promena odjednom“.

„Postati majka je, do sada u mom životu, najveća promena kroz koju sam prošla“, rekla je. „Mislim da bi se mnoge žene verovatno složile da je najveća promena identiteta kroz koju prolaziš u životu postajanje roditeljem, postajanje majkom.“

„Prolaziti kroz to istovremeno dok prolaziš kroz ovaj neverovatan poslovni proces je jednostavno… bilo je zaista zanimljivo da se te dve stvari dešavaju paralelno“, nastavila je Hejli. „Osećala sam se veoma rastrzano na mnogo načina.“

Hejli je prodala svoju kompaniju za 1 milijardu dolara u maju 2025. godine, nakon što su ona i Džastin dobili sina u avgustu 2024.

Zabrinutost

Hejli je takođe nedavno priznala da je zabrinuta zbog sveta u kojem će njen sin Džek odrastati, u intervjuu za Interview Magazine u tekstu objavljenom prošlog meseca.

„To je verovatno najveća anksioznost koju imam kao roditelj“, priznala je. „Svet u kojem on odrasta je veoma, veoma zastrašujući i deluje tako mračno kada razmišljam o budućnosti, s obzirom na to kako stvari idu.“

Dodala je: „Ali moram da zatvorim oči i verujem. Sve dok odrasta u okruženju kod kuće koje je puno ljubavi i lepo, to je sve čemu mogu da se nadam.“

Uprkos brigama za budućnost, Hejli je rekla da „definitivno“ želi još dece i da proširi porodicu.

„Ali idem korak po korak“, naglasila je.

„Nekih dana želim dvoje. Nekih dana želim petoro“, rekla je Hejli, dodajući da je „oduvek želela da se uda, ima decu i porodicu još od vrlo mladih dana.“

