Cipele sa otvorenim prstima, koje mnogi povezuju sa stilom naših baka, ovog proleća vraćaju se u velikom stilu i ponovo osvajaju modnu scenu.

Iako ih većina pamti iz ranih 2000-ih, kada su ih nosile zvezde poput Beyoncé i Fergie, njihovo poreklo seže mnogo dalje. Prvi put su se pojavile još četrdesetih godina prošlog veka kao hrabra alternativa klasičnim zatvorenim cipelama. Danas, gotovo vek kasnije, ponovo su u centru pažnje.

Savremene verzije ovih modela znatno su sofisticiranije i svedenije. Modne kuće poput Miu Miu, Khaite i Tory Burch predstavljaju ih u neutralnim tonovima, sa mekanim materijalima i čistim linijama. I Prada je oživela svoje modele iz arhive, što potvrđuje da je ovaj trend ozbiljan povratak, a ne prolazna moda.

Ove cipele nude savršen balans između otkrivenog i skrivenog – dovoljno su otvorene da deluju ženstveno, ali i dovoljno zatvorene za svakodnevne kombinacije.

Zašto su ponovo u trendu

Njihova najveća prednost je svestranost.

Za večernje prilike dominiraju elegantni modeli sa tankom štiklom, koji se lako uklapaju u glamurozne kombinacije. Zvezde poput Cate Blanchett, Gabrielle Union i Sydney Sweeney već ih nose na crvenom tepihu, dok Olivia Munn pokazuje kako izgledaju u svakodnevnim kombinacijama.

Za one koji biraju udobnost, tu su modeli sa blok petom ili platformom, koji pružaju stabilnost i stil u isto vreme.

Kako da ih nosite ovog proleća

Peep-toe cipele su savršen izbor za prelazni period. Dok temperature još nisu visoke, možete ih kombinovati sa tankim čarapama ili prozirnim hulahopkama – trend koji obožava i Hailey Bieber.

Za razigran izgled uparite ih sa kratkim čarapama sa karnerima, mini suknjom i oversized sakoom.

Kada vreme postane toplije, odlično se uklapaju uz lepršave midi haljine, farmerke i belu majicu, ali i uz bermude ili sportske šortseve.

Ovaj trend jasno pokazuje da moda uvek pronalazi način da spoji prošlost i sadašnjost – a ove cipele su savršen dokaz za to.