Njeni autfiti su uvek pažljivo osmišljeni i u skladu sa trendovima. Kombinacija koju je nedavno nosila dok je izlazila iz hotela u Njujorku savršeno to dokazuje, a uključivala je i trend pantalona koji obožavaju dobro obučene poznate žene poput nje - kapri pantalone. Naravno, Dženifer odlično zna i uz šta ih treba stilizovati kako bi izgledale potpuno šik: ne uz ravne cipele ili sandale, koje mogu umanjiti njihov efekat, već uz ,,mules" modele sa visokom potpeticom.

Otkako su se kapri pantalone vratile u fokus modnog sveta, modne insajderke su shvatile da ravna obuća, kao ni zatvoreniji modeli, nisu najbolji izbor uz ovaj kontroverzni trend pantalona do kolena. ,,Mules" modeli sa visokom potpeticom, koji u potpunosti otkrivaju stopalo i vizuelno izdužuju noge, pokazali su se kao savršen spoj sa capri pantalonama.

Džej Lo je čitavu kombinaciju podigla na viši nivo i začinila je vodećim trendom za 2026. godinu - ,,funnel-neck" jaknom. Bez dileme, ovo je najkul izdanje sa kapri pantalonama koje smo videli ove sezone, prenosi Elle.

Ako više volite duže modele, prosto morate da ,,bacite oko" na krojene pantalone.

Praktičan izbor

Krojene pantalone od odela poslednjih meseci postale su nezaobilazan deo garderobe, ali klasični, strogi modeli više nisu dovoljni. U fokusu su opuštenije siluete, laskaviji krojevi i komadi koji se lako prilagođavaju kako svakodnevnim obavezama, tako i večernjim izlascima. Poseban primer su plisirane pantalone širokih nogavica koje su osvojile žene zahvaljujući efektu „peglanja“ struka.

Ako ne želite da čekate da ih nabavite u prodavnici gde koštaju oko 5.000 dinara, dobra vest je da krojačica može da vam ih sašije po meri za svega 2.000 dinara, brzo, praktično i po vašim dimenzijama.

