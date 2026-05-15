Lagane, prozračne i bezvremenske — lanene pantalone ponovo su jedan od najpoželjnijih komada za leto, posebno ako odaberete kroj koji vizuelno izdužuje figuru.

Kako temperature rastu, sve više tražimo odeću u kojoj ćemo se osećati prijatno, a opet izgledati sređeno bez previše truda. Upravo zato lan i ove sezone ostaje jedan od najboljih izbora za tople dane.

Lanene pantalone su udobne, lako se kombinuju i uvek izgledaju elegantno, čak i kada ih nosite uz običnu majicu i ravne sandale. Njihova najveća prednost je što deluju opušteno, ali istovremeno veoma sofisticirano.

Mnoge žene izbegavaju lan jer se lako gužva, ali modni stručnjaci kažu da je upravo ta prirodna „neurednost“ deo njegovog šarma. Osim toga, savremene mešavine lana sa pamukom, svilom ili viskozom danas izgledaju mnogo urednije, a zadržavaju onu prepoznatljivu lakoću i prozračnost zbog koje ih leti svi obožavaju.