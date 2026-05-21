Kada se koriste redovno, suplementi mogu pomoći da se nadoknade nutritivni nedostaci u ishrani.

Međutim, ako ih radije uzimate ujutru, važno je da obratite pažnju na unos kafe. Prema mišljenju stručnjaka za ishranu, kafa može negativno uticati na to kako telo apsorbuje određene vitamine i minerale, čime se potencijalno smanjuje željeni efekat suplemenata.

Saznajte koje suplemente ne bi trebalo kombinovati sa kafom. Takođe, otkrijte koji je najbolji način da uskladite vreme uzimanja suplemenata i ispijanja kafe.

Suplementi koje treba izbegavati uzimati sa kafom

Za optimalne efekte, sledeće suplemente je najbolje odvojiti od kafe.

Kalcijum

„Kofein, najpoznatije jedinjenje u kafi, ima manji uticaj na apsorpciju kalcijuma“, kaže Laura Bišop-Simo, registrovana dijetetičarka u medicinskom centru ,,The Ohio State University Wexner Medical Center" za sajt Martha Stewart.

„Prvo, kofein deluje kao diuretik, što znači da povećava izlučivanje urina“, kaže Stefani Džaskot, MS, RDN, CDCES, registrovana dijetetičarka u klinici ,,Hackensack University Medical Center". To može blago smanjiti nivo kalcijuma, jer se manja količina ovog minerala izlučuje urinom.

„Drugo, kofein može neznatno smanjiti koliko kalcijuma telo apsorbuje iz hrane koju jedete. Takođe može ometati vitamin D, koji je važan za apsorpciju kalcijuma“, navodi Džaskotova.

Gvožđe

Još jedan suplement koji ne treba kombinovati sa kafom jeste gvožđe. Razlog su polifenoli, odnosno antioksidativna jedinjenja u kafi. Iako polifenoli imaju značajne zdravstvene koristi, oni mogu ometati način na koji telo apsorbuje gvožđe.

Konkretno, polifenoli se mogu vezati za gvožđe iz biljnih namirnica i suplemenata u želucu, kaže Džaskotova. To otežava telu da apsorbuje ovaj mineral. Bišop-Simova takođe ističe da polifenoli iz kafe (tj. tanini i hlorogenska kiselina) mogu značajno smanjiti apsorpciju.

Cink

Mnogi ljudi uzimaju suplemente cinka radi podrške imunitetu, jer je cink neophodan za normalno funkcionisanje imunog sistema. Iako može biti primamljivo da se ovaj suplement uzme na početku dana, ne bi trebalo da se pije zajedno sa kafom.

„Cink se vezuje za tanine u kafi, stvarajući kompleksna jedinjenja koja ograničavaju apsorpciju u organizmu“, kaže Bišop-Simova.

B vitamini

Postoji osam vrsta B vitamina, i možda uzimate jedan (ili svih osam) u obliku suplemenata. Bez obzira na razlog, trebalo bi ih uzimati odvojeno od kafe. Kafa ne samo da može da blokira apsorpciju mnogih B vitamina, već ima i blagi diuretički efekat, koji može povećati njihovo izlučivanje urinom, prema Bišop-Simova.

Vitamin D

Kao što je pomenuto, vitamin D pomaže telu da apsorbuje kalcijum. Takođe je neophodan za zdrav imuni sistem i snagu mišića, prema Džaskotova. Suplementi mogu biti korisni jer mnogi ljudi ne unose dovoljno vitamina D putem hrane ili izlaganja suncu, navodi Džaskotova — ali treba izbegavati njihovo uzimanje zajedno sa kafom.

„Kofein u kafi može otežati telu da iskoristi vitamin D. To čini tako što smanjuje efikasnost receptora za vitamin D u ćelijama“, kaže Džaskotova. „To znači da čak i ako uzimate suplemente vitamina D, vaše telo možda neće moći da iskoristi vitamin onako dobro kako bi trebalo“, dodaje ona.

Magnezijum

Suplementi magnezijuma mogu biti korisni za grčeve u mišićima, zdravlje srca i druge funkcije. Ali ako želite da ih uključite u svoju rutinu, obratite pažnju na vreme kada pijete kafu.

„Kofein deluje kao diuretik, što znači da češće mokrite“, kaže Džaskotova. „Ovo pojačano izlučivanje urina može da izbaci važne minerale, poput magnezijuma, pre nego što ih telo u potpunosti iskoristi“, dodaje ona. Drugim rečima, kofein ne blokira apsorpciju magnezijuma u želucu, već ubrzava njegovo izbacivanje iz organizma, objašnjava Džaskotova.

Kada uzimati suplemente

Da bi pomenuti suplementi bili efikasni, važno je da napravite razmak od nekoliko sati između njih i kafe, kaže Džaskotova.

„Sačekajte najmanje jedan sat između suplemenata i kafe“, navodi ona. „Takođe možete uzimati suplemente uz obrok kada ne pijete kafu, na primer uz ručak ili večeru“, dodaje Džaskotova.

Napomena: suplementi poput vitamina A, E, K i C mogu se uzimati uz kafu, jer piće ne utiče na njihovu apsorpciju, kaže Džaskotova.

