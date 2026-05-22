Da li ste primetili da vaše komšije nisu baš prijateljski raspoložene u poslednje vreme? Možda skoro blokiraju vaš prilaz ili ne uzvraćaju pozdrav kada im se nasmešite. Postoji šansa i da ste i sami, nesvesno, bili manje nego komšijski korektni. Ako je vaše dvorište vidljivo sa ulice ili iz drugih kuća, moguće je da postoje neke „ružne“ stvari kojih niste ni svesni.

Želite da ponovo uspostavite dobar odnos? Možda je vreme da uredite spoljašnji prostor.

Evo pet stvari u vašem dvorištu koje bi mogle da nerviraju vaše komšije.

Pretrpane kante za smeće i reciklažu

Prema Vendi Zanders, profesionalnoj organizatorki i kouču za sređivanje prostora, prepune kante za smeće i reciklažu sigurno neće oduševiti komšije. Iako deluje kao sitnica, kante koje su stalno prepune mogu postati ozbiljan problem, naročito leti kada mogu da smrde ili privuku štetočine.

„Kada radim sa klijentima, često se dešava da su već na prvom sređivanju kante za smeće i reciklažu pune“, kaže ona za Real Simple. „Ponekad su tek propustili dan odvoženja smeća ili je do njega ostalo još nekoliko dana, a mi tokom rada pravimo još otpada… Ako je do dana odvoženja ostalo još nekoliko dana, pomažem klijentima da kartonske kutije spljošte i diskretno ih odlože u garažu ili iza kante za reciklažu. Za smeće, ono što možemo sabijamo tako da poklopci mogu da se zatvore, a zatim kante sklanjamo iza ograde.“

Kako bi se ovaj problem ubuduće rešio, Zanders savetuje da kante za smeće i reciklažu držite iza paravana, u bočnom dvorištu ili u maloj šupi.

Neiskorišćen ili polomljen nameštaj

Iako mnogi imaju spoljašnji nameštaj poput stolova i stolica za porodicu, često se dešava da dodatne sklopive stolice ili sto ostanu napolju nakon okupljanja. Ako ih ne sklonite, brzo postaju estetski problem za komšiluk.

Ili jednostavno ostavimo stari ili polomljeni nameštaj napolju jer planiramo da ga se rešimo, ali to ne uradimo na vreme.

„Kada radim sa klijentima, često iznosimo polomljen ili nekorišćen nameštaj“, kaže ona. „Sve se skladišti u garaži dok se ne pokloni preko lokalnih grupa, donira ili iznese kao krupni otpad. Cilj je da se što pre ukloni iz kuće i skloni od pogleda kako ne bi pravio vizuelni nered ispred kuće.“

Jaka svetla

Bilo da su to dekorativne lampice ili zidne svetiljke, previše jaka spoljašnja rasveta ne osvetljava samo vaše dvorište — ona se preliva i u prostor komšija.

Iako možda ne deluje kao veliki problem, svetla koja su jaka kao duga svetla automobila mogu narušiti privatnost, ometati mir i čak buditi ljude noću. Zato je važno da ih gasite kada uđete u kuću ili da koristite sijalice slabije jačine.

Loše održavano zelenilo

Svi smo zauzeti, ali zaboravljanje da ošišate živu ogradu ili drveće zaista može da iznervira komšije. Od granja koje prelazi na tuđe dvorište do gomila lišća sa drveća koje nije njihovo, održavanje dvorišta je vaša odgovornost, a ne komšijska.

Pseći izmet

Ko je pustio pse napolje? Vi. I verovatno niste primetili da je vaš pas obavio nuždu u dvorištu. Iako se može činiti bezazleno (ipak je to vaše dvorište) komšije možda nisu ljubitelji pasa.

Osim što je ružno i može neprijatno da miriše, pseći izmet može privući pacove, što nije nešto što želite ni vi, ni komšije. Zato pokušajte da redovno čistite za svojim ljubimcem.

