Čini se da je prolećno raspoloženje zahvatilo večnu muzu Kejti Holms.

Glumica je sinoć prisustvovala događaju slavnog modnog brenda. Ali njene opuštene farmerke nisu bile jedina stvar koja je privlačila pažnju, i njena nova frizura i boja kose takođe su u trendu.

Kejti je poznata po svojoj dugoj, smeđoj kosi, koja je njen zaštitni znak još od dana serije ,,Dosonov svet". Za razliku od svog lika Džoi iz te serije, Kejti se ne plaši da se odrekne dužine niti da eksperimentiše s bojom. Njen ,,clavi-cut", odnosno dugi bob koji doseže tačno do ključne kosti, frizeri su još ranije proglasili univerzalno laskavim zbog svoje pristupačne dužine.

Proces

„Koristila sam tehniku balejaž i ručno posvetlela krajeve kako bih postigla svetliji i blistaviji, osunčani efekat“, kaže frizerka Džina Gilbert, koja je zaslužna i za šišanje i za transformaciju boje u salonu ,,Benjamin".

„Boju Kejti Holms opisala bih kao tamnu medenu plavu sa bež-šampanj pramenovima koji stvaraju kontrast. Uvek radim root melt kako bih zadržala dubinu i dimenzionalnost.“

Ali ova frizura ima još jednu čarobnu prednost: dovoljno je kratka da deluje moderno i pomalo ,,edgy", a opet dovoljno duga da može da se veže u rep.

Trendovi

Što se tiče nijanse, Kejti prati jedan od najvećih trendova boja za kosu za 2026. godinu, šampanj plavu nijansu koja nagoveštava sunčanije dane pred nama.

Kejti se tako pridružuje ekipi poznatih ličnosti koje su ove godine skratile kosu. Samo ove godine Margo Robi, Penelope Kruz i Grejsi Ejbrams su se odlučile za kraće frizure, a Kejti će vrlo verovatno inspirisati mnoge da učine isto, prenosi Vogue.

