Perut je veoma čest problem kože glave koji pogađa veliki broj ljudi, a manifestuje se pojavom sitnih belih ili žućkastih ljuspica koje otpadaju sa temena i zadržavaju se na kosi i odeći. Iako nije ozbiljan zdravstveni problem, može izazvati neprijatnost, svrab i iritaciju kože glave.

Najčešći uzroci peruti su suva ili previše masna koža, pojačano razmnožavanje gljivice Malassezia, stres, hormonske promene, loša ishrana i nepravilna nega kose. Pojavu peruti mogu pogoršati i kožna oboljenja poput ekcema i psorijaze, ali i neredovno pranje i češljanje kose.

Suva perut obično se pojavljuje u vidu sitnih belih ljuspica, dok je masna perut žućkasta i često praćena pojačanim mašćenjem temena. Nepravilna higijena, agresivni šamponi i proizvodi za stilizovanje dodatno mogu iritirati vlasište.

Postoji više prirodnih načina koji mogu pomoći u borbi protiv peruti. Soda bikarbona uklanja mrtve ćelije kože i reguliše PH vrednost temena, dok limun zahvaljujući limunskoj kiselini deluje protiv gljivica. Jabukovo sirće vraća ravnotežu kože glave i smanjuje razvoj mikroorganizama, a kokosovo i maslinovo ulje hidriraju i umiruju iritirano teme.

Korisnim se smatraju i preparati sa uljem čajevca, ruzmarinom, morskom soli i majčinom dušicom, jer imaju antibakterijska i antigljivična svojstva. Neki koriste i aspirin zbog salicilne kiseline koja pomaže uklanjanju mrtvih ćelija i viška sebuma, dok probiotske maske mogu doprineti obnavljanju zdravog mikrobioma kože glave.

Kod jače ili uporne peruti često se preporučuju specijalni šamponi sa sastojcima poput ketokonazola, cink-piritiona, salicilne kiseline, selenijum-disulfida ili katrana. Ovi preparati deluju protiv gljivica, smanjuju ljuštenje kože i ublažavaju svrab.

Važnu ulogu ima i ishrana. Nedostatak cinka i vitamina B6 može doprineti pojavi peruti, pa se savetuje unos namirnica poput ribe, jaja, integralnih žitarica, mahunarki i orašastih plodova.

Da bi se sprečila pojava peruti, preporučuje se redovno pranje i češljanje kose, izbegavanje previše vrele vode i agresivnih preparata, kao i pravilna nega vlasišta. Ukoliko se perut ne povlači ili je praćena jakim svrabom, crvenilom i iritacijom, savetuje se pregled dermatologa.