Uska kreacija sa pertlanjem imala je smeo izrez koji se protezao od vrata do kukova, dok je zadnju stranu krasila predimenzionirana crna mašna. Iz modne kuće su otkrili da je za izradu ove unikatne haljine bilo potrebno čak 22.160 sati veza i rad 130 zanatlija.

Manekenka je svoj izgled upotpunila upečatljivim nakitom brenda ,,Chopard" na projekciji filma ,,La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer".

Početkom ove nedelje Bela je još jednom ostavila snažan utisak na crvenom tepihu u Kanu, kada je na premijeri filma ,,Garance" prošetala u haljini brenda ,,Prada", dok joj je društvo pravio brat Anvar Hadid u crnom odelu. Ovo je manekenkina deseta godina na festivalu, a prvi put, 2016. godine, debitovala je u smeloj haljini brenda ,,Roberto Cavalli Couture". Pozadina izgleda