Njena tetka, koja brine o njoj, za Telegraf je ispričala da je veoma zabrinuta, s obzirom na to da je Elena dete koje je majka napustila kada je imala svega šest godina.

– Sa Elenom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske i trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo videli, a ranac je ponela sa sobom – navodi tetka.

Kako dodaje, devojčici je nedavno oduzet telefon kao vid kazne, a sada ga porodica odnosi u policijsku stanicu u nadi da bi mogao da pomogne u potrazi.

Psiholog Marija Ostojić objašnjava da deca veoma retko “preko noći” upadnu u ozbiljne emotivne probleme, već najčešće mnogo ranije šalju signale koje odrasli, u svakodnevnom stresu i obavezama, ne uspeju da prepoznaju na vreme. Kako ističe, deca uglavnom ne umeju direktno da kažu da im nije dobro ili da im je potrebna pomoć, već to pokazuju kroz ponašanje, povlačenje ili nagle promene, koje se često pogrešno tumače kao pubertetski bunt, faza ili posledica korišćenja telefona.

Među znakovima na koje, kako kaže, posebno treba obratiti pažnju su naglo povlačenje iz porodice i društva, pojačana razdražljivost ili potpuna tišina, preterano oslanjanje na telefon i internet kao “sigurno mesto”, promene u spavanju i apetitu, gubitak interesovanja za ranije aktivnosti, osećaj usamljenosti i rečenice poput „niko me ne razume“, izbegavanje razgovora o emocijama, kao i nagle promene raspoloženja bez jasnog razloga.

-Najveća greška je kada odrasli svaki signal odmah tumače kao bezobrazluk, lenjost ili bunt. Moram da se ogradim, jer u konkretnom slučaju nemam nikakve detalje, ali generalno govoreći, iza takvog ponašanja često stoji dete koje ne zna kako da se izbori sa emocijama i kome je potrebna bliskost, razgovor i osećaj sigurnosti - navodi psiholog i dodaje da su deci su potrebne granice.

-Osim granica, važno je da imaju osećaj da imaju kome da se obrate bez straha od osude. Nekada je upravo običan razgovor ono što napravi najveću razliku, a nekada je potreba i konsultacija sa stučnjakom.